السرطان يهزم الطفل "برادلي" أصغر مشجع لنادي سندرلاند

توفي الطفل، برادلي لوري، المصاب بالسرطان والبالغ من العمر 6 أعوام، أحد أصغر وأشهر مشجعي نادي سوندرلاند الإنجليزي والذي تربطه صداقة كبيرة مع اللاعب جيرمان ديفو وذلك نقلا عن منشور لعائلته تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب #جيرمان_ديفو قد قام بزيارة الطفل برادلي بعد اشتداد مرضه ومعاناته في التنفس.

وتربط جيرمان المنضم حديثاً إلى بورنموث الإنجليزي علاقة وثيقة مع برادلي، واختاره جيرمان لمرافقته في الملعب، بعدما تم استدعاؤه لتمثيل المنتخب الإنجليزي مطلع العام الحالي.

وكان اللاعب قد أعرب عن حزنه الشديد لمعرفة نبأ، سوء حالة الطفل برادلي، الذي يتخذه صديقاً، نظراً لأنه يعاني من #مرض_السرطان، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، لتقديمه لاعباً لنادي بورنموث الإنجليزي، عندما سأله الصحافي عن حالة الطفل.

وقال جيرمان عن الطفل "لوري سيبقي في قلبي. إنه يتواصل مع عائلته كل يوم".

وأضاف "لقد رأيته منذ بضعة أيام وكان أمراً صعباً أن أراه يعاني.. وعندما أستيقظ في الصباح أفكر ببرادلي لأن حبه حقيقي ".

وظهر هذا الطفل رفقة جيرمان في نهاية الموسم الماضي، عندما كان جيرمان يلعب مع نادي سندر لاند الموسم الماضي.