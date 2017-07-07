سائق شاحنة غفا على الطريق.. وهذا ما حصل

قتل ثمانية أشخاص وأصيب خمسة بجروح خطرة، عندما اجتاحت شاحنة مساء الأربعاء حشوداً تجمعت بمناسبة احتفال في إحدى بلدات جنوب غرب بوليفيا، حسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضح ماك بيريس مسؤول الشرطة في مقاطعة بوتوسي أن "شاحنة لا تحمل لوحة تسجيل اصطدمت بمجموعة من الأشخاص في بلدة بامبا كولورادا ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة خمسة بجروح خطرة". وقد انقضت الجموع بعد ذلك على سائق الشاحنة للاقتصاص منه إلا أن القوى الأمنية تمكنت من سحبه، على ما أوضح أبيل دي لا بارا مدير الشرطة الوطنية.

وفتح تحقيق لتحديد أسباب هذه المأساة. وأوضح سكان في منطقة الحادث أن السائق غفا على الأرجح ولم ير الحشود على الطريق.