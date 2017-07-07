زعيم كوريا الشمالية يدخن قرب صاروخ باليستي!

ظهر #فيديو جديد لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وهو يفعل ما لا يمكن أن يفعله أحد في موقع #صاروخ مدعوم بالوقود السائل أطلقته بيونغ يانغ يوم 4 يوليو الجاري.

وفي #مقطع_الفيديو القصير، الذي انتشر على الإنترنت الجمعة، بدا #ديكتاتور_كوريا الشمالية وهو يدخن سيجارة فيما كان الصاروخ يوضع على منصة الإطلاق، وينتصب استعدادا لإطلاقه.

وكان الزعيم الكوري الشمالي يقف وحده بجوار الصاروخ لحظة التقاط الفيديو.

وأثار نجاح كوريا الشمالية في إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات صدمة عالمية بسبب تأكيده القدرات الصاروخية الهائلة التي باتت تملكها بيونع يونغ.

وأول من أطلق مقطع الفيديو على #تويتر هو الصحافي البارز في مجلة "الدبلوماسي"، أنكيت باندا.

ويعتبر التدخين خطورة هائلة في الموقع المذكور بسبب سرعة تطاير وخطورة الوقود السائل.

والصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية في التجربة الصاروخية الأخيرة يطلق عليه "هواسونغ 14".