مسؤول ياباني: من الأفضل لكوريا استهداف "قلب طوكيو"!

اعترف رئيس الهيئة النووية اليابانية شونيشي تاناكا بارتكابه خطأ عندما قال الخميس إن لدى #كوريا_الشمالية مصلحة أكبر في إطلاق صاروخ يستهدف "قلب طوكيو" من إطلاقه على محطة نووية، حسب ما أشارت الهيئة التنظيمية النووية.

وشرح متحدث باسم الهيئة أن أكبر مسؤول عن سلامة المواقع النووية اليابانية "شارك الخميس في جلسة تبادل وجهات النظر مع سكان محافظة فوكوي" حيث توجد عدة مفاعلات نووية من بينها اثنان (تاكاهاما 3 و4) تتم إعادة تشغيلهما.

وسئل تاناكا عن التدابير المتخذة لمواجهة خطر سقوط #صاروخ قد تطلقه كوريا الشمالية في جوار المنشآت النووية في اليابان. فأجاب "لا أعرف المستوى التقني الذي بلغته كوريا الشمالية ولا إذا لدى صواريخها درجة دقة عالية بحيث تتمكن من استهداف محطة نووية صغيرة. وأضاف ممازحاً "إذا كان الأمر يعود لي أظن أنه من الأفضل إسقاطه على قلب طوكيو"، حسب ما ذكر التلفزيون الياباني الرسمي "إن إتش كاي" ووكالتا الصحافة جيجي وكيودو.

وتساءل "إذا كنا قادمين على حرب، لماذا نطرح مسألة المنشآت النووية؟ أعتقد أن في هذه الحالة لن تكون المشكلة الوحيدة".

وتخشى اليابان القريبة نسبياً من كوريا الشمالية، أن تكون هدفاً في أحد الأيام لنظام بيونغ يانغ الذي يختبر صواريخ بشكل مستمر. وآخرها كان صاروخاً بالستياً عابراً للقارات كما وصفته كوريا الشمالية وأكدت ذلك #الولايات_المتحدة، وقد أطلق الثلاثاء وسقط في بحر اليابان (غرب الأرخبيل)، بعد أن حلق لـ40 دقيقة وبلغ ذروته على ارتفاع 2500 كلم.

وتدعو الحكومة اليابانية مواطنيها في كل مرة إلى التيقظ والتقيد بالتعليمات في حال سقوط أي صاروخ على الأراضي اليابانية.