أصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون..رسومات مرعبة لفنانة مكياج

ربما سيكون عليك ألا تنظر إلى الصور المرفقة إذا كنت من الناس الحساسين أو ضعيفي التحمل!!

ولكن على أي حال، فهذه الصور أو اللوحات التي تصوّر أطرافا مقطوعة ورأسا دامية، وأصابع مقطوعة، ليست هي حقيقية مطلقا.

وهذه الأعمال من إنتاج فنانة الماكياج #جودي_جيبسون، من بونتيبريد في ساوث ويلز، التي اشتهرت بإرعاب الناس، ولها سمعة في هذا الإطار، بصناعة هذه التصاميم التي لا تصدق بخصوص فن الجسم البشري المخيف.

وتقوم هذه الفنانة البالغة من العمر 30 عاما وبشكل منتظم بنشر صور لإبداعاتها الأكثر دموية ومعاناة على الإنترنت، التي تجد ثناء كبيرا من قبل متابعين لها بالآلاف.

وقد بدأت المدونة #وفنانة_الماكياج عملها كمساعدة ماكياج أيضا العمل كمؤلفة موسيقية لمجموعة من الأفلام، قبل أن تطور مهارتها الأخيرة في التصاوير المخيفة والمؤلمة.

وتشمل تصاميمها المرعبة التي تنشرها بانتظام على صفحتها في #انستغرام لدغات العنكبوت، والأطراف التي تم اختراقها وقطعها، والكدمات المؤلمة، وغيرها من المناظر المثيرة للاشمئزاز.

تقول جودي: "بدأت القيام بالماكياج أثناء العمل على الموسيقى في الأفلام، حيث كنت أعاون صناع #الماكياج في عملهم".

وتضيف: "من ثم وجدت في الأمر متعة فقررت المواصلة".

ومعظم الناس الذين يشاهدون التصاميم منقسمة ما بين الدهشة والاستياء جراء هذه الأعمال الغريبة.

تقول إنها قد عُرِفت بالتأكيد من خلال هذه الإبداعات المرعبة التي تجيدها أكثر من أي عمل آخر، بل تحبها بدون شك.

ومنذ أربع سنوات تعمل جودي كفنانة ماكياج بدوام كامل، حيث تدير ورشة للعمل مع مشاركتها في بعض المناسبات العامة حسب الوقت المتوفر لها.