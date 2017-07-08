فيديو.. نجاة رجل قفز من الطابق التاسع بحريق بالسلفادور

هذه لحظة خارقة استطاع فيها رجل أن ينجو من الموت، بعد أن قفز من الطابق العلوي، في مبنى مكون من 9 طوابق، أثناء نشوب حريق.

وقد اندلع #الحريق الكبير في مبنى وزارة المالية في سان سلفادور عاصمة #السلفادور يوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وقد دفع اليأس من البقاء على قيد #الحياة، الرجل إلى القفز من الطابق الأعلى من المبنى، بحسب ما أظهر #فيديو مرعب لحظة سقوط الرجل نحو طابق أسفل في مبنى مجاور.

وقال مسؤولو خدمات الطوارئ: "إن الرجل نجا من مغامرة السقوط، ولكنه في حالة خطيرة بالمستشفى".

ذكرى غرينفيل

وكانت المشاهد القاتمة التي التقطت بالفيديو، تعيد ذكرى حريق #برج_غرينفيل في غرب #لندن في يونيو/حزيران، حيث قتل ما لا يقل عن 80 شخصاً في هذا الحدث المؤلم.

وقال سلفادور سانشيز سيرين، رئيس السلفادور، في التلفزيون المحلي إن امرأة واحدة عاملة في الاتحاد توفيت، بينما توفي شخص آخر في المستشفى، وهناك 3 أشخاص آخرين في حالة سيئة وتجري معالجتهم.

وأضاف المتحدث باسم خدمات الطوارئ، كارلوس فونتس، إن رجلاً توفي من الحروق واستنشاق الدخان في الطابق الخامس من المبني الشاهق في العاصمة سان سلفادور.

ولم يتضح إن كان هذا الشخص نفسه الذي أشار رئيس البلاد إلى وفاته، أم أنه شخص آخر.

كما أفاد فونتس إن قلة من الناس قفزوا من الطابقين الخامس والسادس من المبنى المحترق، ما تسبب في إصابات لهم.

لا محاصرين

وقال فونتس إنه تم إجلاء حوالي 50 شخصاً من المبنى ونقل 25 شخصاً إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب الحروق واستنشاق الدخان.

وقد أرسلت الحكومة مروحيات لإنقاذ الأشخاص في الوزارة، حيث أظهر شريط فيديو أعمدة سميكة من الدخان المتدفق من المبنى.

وقال خوسيه الفارو، المتحدث باسم خدمات الطوارئ المحلية، إنه لم يترك أحد محاصراً، حيث تم إنقاذ الجميع.