وفاة أحمد بن حلي نائب أمين الجامعة العربية عن 77 عاماً

توفي اليوم الأحد في #كندا السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام #الجامعة_العربية.

وكتب السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على صفحته في فيسبوك "بمزيد من الحزن ننعى إلى كل أصدقائه وأحبائه الأخ السفير أحمد بن حلي، نائب أمين عام الجامعة العربية بعد أن وافته المنية في كندا حيث كان يتلقى العلاج من مرض عضال".

وأضاف زكي "عرفناه رجلا محترما ودبلوماسيا قديرا وغيورا على الجامعة وعلى المصالح العربية. ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان".

وأحمد بن حلي هو دبلوماسي جزائري، ولد في بلدية الخميس بولاية #تلمسان في 26 أغسطس 1940، ويعد ثاني شخصية تتولى منصب نائب الأمين العام بعد التونسي نور الدين حشاد، وهو النائب الوحيد الذي تم التجديد له، نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة في منظومة العمل العربي المشترك.

وتدرج بن حلي في عمله كمستشار للأمين العام للجامعة العربية، ثم كأمين عام مساعد أثناء فترة تولي عصمت عبدالمجيد، ثم كنائب للأمين العام في عهد عمرو موسى، كما عمل قبل ذلك سفيرا لبلاده في #السودان.