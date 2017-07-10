بالفيديو.. هذا الصبي هو أطول لاعب سلة في العالم

يعتبر الروماني #روبرت_بوبروزكي البالغ من العمر 16 عاماً #أطول_لاعب_سلة في العالم، لكنه لم يدخل حيز الاحتراف بعد.

وقد تميز بذلك في شمال شرق ولاية أوهايو الأميركية، مكان إقامته الحالي؛ وحيث يفوق طولا اللاعب الأميركي المشهور# ليبرون_جيمز .

ويبلغ طول الصبي 7 أقدام و7 بوصات وهو لا يزال في سنوات المراهقة، وقد يعني ذلك استمرار نموه بالتالي زيادة طوله، ما سيشكل ظاهرة فريدة من نوعها.

ويصنف الآن بأنه أطول من أي لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين في لعبة كرة السلة، التي تشتهر باجتذاب طوال القامة عادة.

وكانت قناة "فوكس 8 نيوز" التلفزيونية قد أجرت مقابلة معه، حيث وصل الصبي إلى #أميركا بمنطقة أوستينبورغ في #أوهايو ، قادما من رومانيا للدراسة بأكاديمية غراند ريفير وهي مدرسة داخلية للفتيان.

وراثة الطول

عندما كان في سن الـ 12 كان طول روبرت 7 أقدام، بمعنى أنه طوال 4 سنوات لم يزد سوى 7 بوصات فقط.

والمثير أن والديه أيضا يتمتعان بالطول، وهذا يجعل الوضع طبيعيا لابنهما، فوالدته طولها 6 أقدام ويتفوق عليها والده حيث طوله 7 أقدام وبوصة واحدة.

وقد غادر روبرت بوبروزكي #رومانيا إلى #إيطاليا وهو في سن الـ 14 لكي يلعب كرة القدم، لكن والديه يرغبان في وضعه في مدرسة منتظمة وصارمة تتضمن التدريب على الرياضة، وقد انتهى به المطاف في الأكاديمية الأميركية المذكورة.

ويذهب روبرت إلى المدرسة خلال النهار، وبمجرد أن ينهي الدروس اليومية يتجه إلى معهد سباير، وهو مركز لتدريب النخبة من الرياضيين.

يحلم بدوري المحترفين

يقول روبرت إنه يريد أن يكبر ليكون وضعه أفضل من حيث التدريب والممارسة، فيما يقول مدربه إنهم يعملون على إنقاص وزنه بعض الشيء.

وقد انضم إلى سباير الرياضية في يناير الماضي، حيث يلعب مع فريق السلة بالأكاديمية ولعب مباريات ودية.

ويقول إن حلمه أن ينضم للدوري الأميركي للمحترفين، وإلى أن يحدث ذلك فهو يستمتع بحياته كيفما كانت.