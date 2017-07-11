مصير مجهول لـ4 أسود فروا بجنوب إفريقيا.. والسلطات تحذر

فرّ 4 أسود من منتزه كروغر في #جنوب إفريقيا الذي يقبل عليه السياح في رحلات سافاري حسب ما أعلنت السلطات.

وقد رصدت #الأسود الذكور الـ 4 مساء الأحد في بلدة ماتسولو بالقرب من #المتنزه الواقع في شمال شرق البلاد.

ودعت هيئة المتنزهات الوطنية جنوب الإفريقية "المقيمين إلى أقصى درجات الحذر"، وإلى الاتصال بالسلطات ما أن يرصدوا "هذه #الحيوانات المفترسة".

وكانت 5 أسود نجحت في أيار/مايو في الفرار من متنزه #كروغر المسيج. وتمكن حراس الغابات من العثور على 4 منها سريعاً.

ولا يزال الخامس هارباً أو أنه عاد من تلقاء نفسه إلى المنتزه على ما أفاد ناطق باسم الهيئة وليام ماباسا في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس.

والسيناريو الثاني أكثر ترجيحاً إذ لم تسجل أي أضرار ناجمة عن أسد.

وعرف أسد آخر يدعى "سيلسفتر" شهرة نسبية في الآونة الأخيرة بعبوره مرتين سياج منتزه #كارو الوطني (جنوب) وقد قضى خلال مغامرته هذه على عشرات من رؤوس المواشي.