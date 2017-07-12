جزيرة في أميركا للبيع مع 3 بيوت بأقل من 8 ملايين دولار

اسمها "جزيرة الأمل" ومساحتها تزيد عن 348 ألف متر مربع، وفيها منزلان للضيوف، وثالث رئيسي من 3 غرف نوم وصالون كبير ومطبخ و6 حمامات، مساحته 1049 مترا مربعا.

مالك Hope Island اشتراها في 1993 بمبلغ مليون و300 ألف دولار، وهو الأميركي من أصل يوناني John Cacoulidis الذي بنى فيها حظيرة للماشية، تضم الآن عددا من الخيول مع أقفاص للدجاج والبط والأوز، وفق ما قرأت "العربية.نت" من مواصفاتها في ما نشرته عنها قناة CBS التلفزيونية الأميركية في موقعها أمس.

كما في #الجزيرة التي يطلب كاكوليدس 7 ملايين و950 ألف دولار ثمنا لها، حانة للترفيه ومرسى للمراكب، وهي تقع عند #ساحل اسمه Casco Bay في #ولاية Maine الأميركية، والوصول إليها بمركب ما من جزيرة Portland القريبة، لا يحتاج أكثر من 25 دقيقة، طبقا لما تذكره وكالة LandVest العقارية الأميركية، التي كلفها كاكوليدس ببيعها بعد وفاة زوجته بعمر 89 العام الماضي.