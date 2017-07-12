طائرة كندية أخطأت بممر الهبوط وكادت تصطدم بـ4 طيارات

أعلنت الوكالة الفدرالية الأميركية للطيران الثلاثاء فتح تحقيق بعدما تفادت #طائرة_تابعة لشركة_الطيران_الكندية "اير كندا" كارثة عندما أرادت الهبوط على مدرج مكتظ بالطائرات التي تنتظر التوجيهات لإقلاعها في مطار فرانسيسكو.

وقالت الوكالة في بيان إن #طائرة_الإيرباص ايه320 التي كانت تقل 140 راكبا، تلقت الموافقة على الهبوط في المدرج 28 من هذا المطار الدولي قبيل منتصف ليل الجمعة "لكن قبطانها اتبع خطأ مسار المدرج سي الموازي لمدرج" الهبوط.

وكانت 4 طائرات تنتظر على "المدرج سي" الضوء الأخضر لتقلع عندما قامت الطائرة الكندية التي تقل 135 مسافرا وطاقما من خمسة أفراد بمناورتها للهبوط.

لكن المراقب الجوي أعاد توجيهها وجرت محاولة الهبوط الثانية "بدون أي حادث".

وتبين أن الطائرة كادت تهبط على هذا المدرج المكتظ. وقال طيار سابق في شركة "يونايتد ايرلاينز" لصحيفة "ذي ميركوري نيوز" إن "ما حدث كان يمكن أن يصبح على الأرجح أكبر كارثة في تاريخ الطيران".

وأضاف "تخيلوا طائرة إيرباص تصطدم بأربع طائرات تجارية ممتلئة بالوقود والركاب. يمكنكم أن تتصوروا هول الحادث لو وقع".

وفتحت شركة الطيران الكندية أيضا تحقيقا في الحادث.

ويكشف تسجيل صوتي للاتصالات اللاسلكية التي جرت بين الطيار وبرج المراقبة، وضع على الإنترنت وقائع الحادث.

فقد تلقى الطيار التوجيهات بالهبوط في المهبط 28-يمين الموازي لمدرج الإقلاع سي. لكنه اتصل مجددا ببرج المراقبة. وقال "أريد أن أؤكد -- هنا اير كندا 759 - نرى أنوارا على المدرج هناك. هل يمكنكم تأكيد إعطائنا الإذن بالهبوط؟".

وجاء الرد "اير كندا 759 تأكيد للهبوط في المهبط 28-يمين. ليس هناك أحد غيركم على 28-يمين". ورد الطيار "علم. اير كندا 759".

وعندها يسمع صوت رجل هو الأرجح قائد واحدة من الطائرات المتوقفة "إلى أين يذهب؟ إنه في مدرج الإقلاع".

وعندها أعاد المراقب الجوي توجيه الطائرة الكندية.