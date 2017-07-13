فيديو لمصرع لاعب "بارالمبي" إماراتي ومحاولة نجدته بلندن

يوم الثلاثاء الماضي لقي #لاعب " #بارالمبي " #إماراتي #مصرعه، حين سقط عليه #قفص_حديدي خاص بـ #رمي_القرص أثناء تدريبه في مركز Newham Leisure الرياضي بشرق لندن، هو #عبدالله_حسن_راشد_حيايي ، #رامي_القرص_الإماراتي، واللاعب في فئة F34 استعدادا لبطولة العالم لألعاب القوى "البارالمبية" التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى 23 يوليو الجاري.

حيايي، الصريع بعمر 36 سنة قبل 3 أيام من بدء البطولة التي سيواصل فريق البعثة الإماراتية مشاركته للمنافسة فيها، متزوج وأب لخمسة أبناء، ونعاه "الاتحاد الإماراتي لرياضة المعاقين" بحزن شديد عليه، فيما شرح نائب رئيس الاتحاد، ماجد العصيمي، لقناة Dubai Sport ما حدث للاعب بأسلوب ما قل ودل، فروى أنه كان يقوم بتدريباته المعتادة "حين سقط على رأسه القفص الحديدي"، وفق تعبيره.

لكنه لم يقوَ على ما أصابه، فتوفي بعد 20 دقيقة

ذكر أيضا أن الفريق الطبي الميداني، التابع للبعثة الإماراتية، بذل جهدا لمساعدته "لكن من دون جدوى" ثم ظهر فيديو تم التقاط مشاهده عن بعد، حصلت عليه صحيفة Evening Standard اللندنية التوزيع، وتعرضه "العربية.نت" نقلا عنها أدناه، وفيه نرى كثرة من أقبلوا لإنقاذ اللاعب، من أعضاء فريقه والمتواجدين الآخرين بالمكان، لكنه لم يقو على ما أصابه، فتوفي بعد 20 دقيقة حيث كان يتدرب.

سريعا نعاه Philip Craven رئيس اللجنة الدولية "البارالمبية" ببيان أصدره وقال فيه: "نشعر حقا بصدمة كبيرة من هذه الأخبار السيئة بوفاة عبدالله" وتلت هذا النعي ونعي الاتحاد، مشاعر حزن عدة أبدتها عائلة اللاعب وأقرباؤه في مواقع التواصل بشكل خاص.

"يبدو أن العارضة الحديدية لم تكن مثبتة بالشكل الصحيح"

بين من ذكروه كثيرا، كان محمد راشد بن زايد، ابن عمه وشقيق أرملته، فنشر بحسابه "التويتري" صوراً لصهره، لاعب المنتخب الوطني ونادي "خورفكان" للمعاقين. كما نشرت صحيفة "الإمارات اليوم" صورا، نقلت بعضها "العربية.نت" أيضا، وفي اثنتين منها تنشرهما أدناه، يبدو حيايي يتدرب في لندن مع آخرين من البعثة "البارالمبية" الإماراتية.

وأطل محمد الصيعري، موفد "قناة أبوظبي الرياضية" إلى البطولة في لندن، فذكر معلومات مهمة، بشرحه للقناة في اتصال هاتفي تابعته "العربية.نت" أيضا، أن العارضة الحديدية "التي يبدو أنها لم تكن مثبتة بالشكل الصحيح، سقطت فورا على رقبة اللاعب من الخلف، مما أدى إلى وفاته، وسارعت الأجهزة الأمنية هنا لإسعاف اللاعب، ولكن لم تنجح هذه المحاولات (..) والجميع حاولوا إسعافه في موقع الحادث، ولكن إنّا لله وإنّا اليه راجعون"، كما قال.

وعاين المحققون المكان

اللاعب الذي بدأت الشرطة البريطانية تحققا بمقتله، ترك الكثير من الإنجازات، ففي العام الماضي شارك بالبطولة نفسها في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، واحتل المركز السادس برمي الرمح فئة F34 والسابع برمي القرص بالفئة نفسها، على حد ما قرأت "العربية.نت" مما كتبته عنه وسائل إعلام إماراتية وقبلها في 2015 شارك أيضا في البطولة الدولية بالدوحة، واحتل المركز الخامس برمي القرص والثامن بالرمح.

أما خارج البطولات الدولية، فحصل حيايي على فضية بطولة أوقيانوسيا لألعاب القوى في دبي العام الماضي، كما وفضية وبرونزية الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر في "روسيا 2015" وفضية "عالمية الشارقة" قبلها بأربع سنوات.