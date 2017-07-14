ترمب إلى سيدة فرنسا الأولى: شكلك جميل جدا

"هيئتك جميلة جدا".. هكذا وصف الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، سيدة فرنسا الأولى، #بريجيت_ماكرون، أثناء زيارته الرسمية لفرنسا، حسبما ظهر في فيديو نشر على صفحة الحكومة الفرنسية على "فيسبوك".

واجتمع ترمب (71 عاما)، والذي واجه انتقادات حادة بسبب تعليقاته على النساء، وزوجته #ميلانيا (47 عاما) مع الرئيس الفرنسي، #إيمانويل_ ماكرون، وزوجته بريجيت (64 عاما) أمس الخميس في مجمع ليزانفاليد المدفون فيه نابليون بونابرت وغيره من رموز الحرب في فرنسا.

وبعد جولة، التفت ترمب إلى سيدة فرنسا الأولى وأومأ إليها وقال: "هيئتك جميلة جدا". وكانت ميلانيا زوجة ترمب تقف إلى جوارها.

وبعدما كرر التعليق على الرئيس الفرنسي التفت مرة أخرى إلى بريجيت وقال: "جميلة"، غير أن رد فعلها لم يكن واضحا.

وكان ترمب قد صافح سيدة فرنسا الأولى بطريقة غير عادية، وجعل يده تتشابك مع يدها.

وسرعان ما ظهرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي واستنكر كثيرون تعليقات ترمب واعتبروها جنسية.

وعلى "تويتر" كتب أليكس بيرج، وهو مهتم بقضايا المرأة، "قول ترمب لسيدة فرنسا لأولى: هيئتك جميلة جدا يلخص موقف الرجال الذين يقفون بأطراف أصابعهم على الخط الفاصل بين المجاملة والتحرش الجنسي".

كما كتبت جين سيبيل نيوسوم، وهي ممثلة ومخرجة أفلام وثائقية، على "تويتر": "يا سيد ترمب: المرأة لا تحب أن تسمع ملاحظات غير مرغوب فيها عن رأيك في جسدها. هذا فج وغير ملائم بالمرة".

ولم يعلق #البيت_الأبيض. وتناول الرئيسان وزوجتاهما العشاء في مطعم ببرج إيفل مساء الخميس.

وحين كان عمرها 39 عاما كانت سيدة فرنسا الأولى معلمة لزوجها ماكرون وهو في المرحلة الثانوية. وماكرون هو أصغر زعماء فرنسا منذ قرنين.

وواجه ترمب نقداً واسعاً بسبب تعليقات اعتبرت غير لائقة، منها انتقاده هيئة المرشحتين الرئاسيتين السابقتين هيلاري كلينتون وكارلي فيورينا، وتعليقاته على الممثلة الكوميدية روزي أودونيل والإعلامية أريانا هافنجتون ونجمتي تلفزيون الواقع كيم كارداشيان وهيدي كلوم.

وشهدت حملة ترمب الانتخابية رد فعل عاصفا في أكتوبر/ تشرين الأول لدى تسريب فيديو تحدث فيه ترمب بكلمات جريئة عن النساء.