حقيبة قادمة من الفضاء تحمل آثار غبار القمر

تعتزم #دار_سوذبيز للمزادات عرض حقيبة استخدمت في جمع أول عينات من تربة #القمر خلال أول رحلة من الأرض إليه.

وفي مزادها القادم الذي يحمل اسم "استكشاف الفضاء"، تعتزم دار سوذبيز في نيويورك عرض حقيبة استخدمت لجمع أول عينات من تربة القمر.

ولا تزال #الحقيبة ذات اللون الأبيض تضم آثار غبار تراب القمر بالإضافة لبعض صخوره الصغيرة.

وقالت كاساندرا هاتون، نائب رئيس قسم الكتب والمخطوطات في دار سوذبيز، إن هذه هي الحقيبة التي استخدمها #نيل_أرمسترونغ لجلب أول عينات من القمر على الإطلاق، وجرى ذلك بالطبع خلال مهمة أبولو 11".

وبسبب خطأ في التخزين، فإن هذه هي القطعة الوحيدة من هذا النوع المتبقية في أياد خاصة. ومن المتوقع أن تباع بما يتراوح بين مليونين وأربعة ملايين دولار.

وستعرض دار سوذبيز كذلك خطة رحلة أبولو 13، التي تتضمن ملاحظات مشروحة من قبل رواد الفضاء قبل وبعد انفجار بمركبتهم الفضائية عرض حياتهم للخطر. ومن المتوقع أن تباع تلك الخطة كذلك بما يتراوح بين 30 ألف دولار و40 ألف دولار أميركي.

المزاد الذي يعرض 173 قطعة، يضم كذلك خرائط وسترات فضائية ومحركات صواريخ بل وحتى الدمية سنوبي، التي مثلت تميمة لطاقم الرحلة أبولو 10، والتي يتوقع أن يباع أحد نماذجها الموقعة نظير ما لا يقل عن 2000 دولار.

معرض استكشاف الفضاء ستقيمه دار سوذبيز في 20 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي يوافق كذلك الذكرى الـ48 لأول هبوط على القمر.