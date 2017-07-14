دبي تفوز بجائزة أفضل مدينة تستضيف الأحداث والمهرجانات

تزخر #دبي بمئات المواقع التي ارتقت لتنافس عالمياً كأكثر وجهات المنطقة تشويقاً، وضمن سعيها لتكون الوجهة السياحية الأولى بدأت بالمنافسة في مجال المتنزهات.

الخطة الذكية لدبي هي تأسيس #متنزهات_داخلية من أجل التغلب على حرارة الصيف الحارقة من ناحية ولاستخدام تلك المرافق على مدار العام من ناحية أخرى.

فخلال الصيف الماضي تم افتتاح عالم #اي_ام_جي وهو أكبر متنزه داخلي عالميا، ويتم توسيع المبنى حاليا بملحق تصل مساحته إلى مليوني قدم مربعة.

علاوة على تدشين " #دبي_باركس_اند_ريزورت " الذي يحوي العديد من الصالات الداخلية، وتترقب المدينة افتتاح متنزه 6 فلاغز الترفيهي عام 2019 ليكون الفرع الأول في الشرق الأوسط.

تهدف دبي من خلال مشاريع المتنزهات المتعددة إلى توفير وجهة ملائمة للسياح ومنافسة #المنتجعات_الأميركية التي تعد الأفضل عالميا، وهو ما ليس بعيد عنها فشهرتها في عالم السفر راسخة الجذور.