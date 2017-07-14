طفل يوزع آلاف الجنيهات على الأطفال ليكسبهم كأصدقاء

تقوم #الشرطة_الألمانية بالتحقيق في قضية غير عادية، تتعلق بطفل في الـ 13 من عمره، قام بتوزيع آلاف #الجنيهات من #المال على #الأطفال الآخرين، فقط لكي يكسبهم كأصدقاء له.

وقالت الشرطة إن #الصبي قام بتوزيع مبلغ وقدره 8547 جنيها استرلينيا على نظرائه في ألمانيا، لإشباع شغفه بتكوين الأصدقاء.

وتلقت الشرطة في باد تولز بولاية بافاريا، تقارير عن صبي يسلم مبالغ بين 88 و2123 جنيها استرلينيا، للأطفال في عمره.

ومعظم الأطفال هم معرفون سلفا للصبي، ولكن بعضهم كانوا أعضاء في نادٍ محلي لكرة القدم وليس له سابق معرفة بهم، وفقا لـ "سوديتش تسايتونج".

وأفادت التقارير بأن الصبي قد أخبر الشرطة أنه سرق #المال من منازلهم، وكان يقوم بعملية توزيعه على الأطفال الآخرين لكي يكسب مودتهم وحبهم.

وقد قام بعض الأطفال بإرجاع المال إلى #الشرطة، حيث تسلمت إلى الآن مبلغ 3981 جنيها استرلينيا من المبلغ المستنزف، ولكن أكثر من 5300 جينها استرلينيا لا تزال ضائعة ولم يصل إليها.

وتقول الشرطة: "إن البحث عن الدوافع الحقيقية قد يكون صعبا".

ورغم أن هذه قضية فريدة من نوعها إلا أن ما يشبهها قد حصل من قبل.

فقبل أربعة أشهر، قام صبي في الـ 11 من عمره في #إسبانيا بسرقة 8846 جنيها استرلينيا من مدخرات جدته ووزع الأموال إلى زملائه.

وفي تلك القضية فقد تم إرجاع الأموال كلها تقريبا إلى الجدة.