لماذا رفضت الصين منح تأشيرة الدخول لرئيسة لجنة نوبل؟

قالت بيريت رايس أندرسن، رئيسة لجنة #نوبل النرويجية، التي تختار الفائز بجائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة إن #القنصلية_الصينية في أوسلو رفضت تسلم #طلب حصولها على #تأشيرة لحضور #مراسم_دفن المعارض الصيني البارز #ليو_شياو_بو .

وقالت #رايس_أندرسن لرويترز "قيل لي إنني لم أكتب طلب التأشيرة بشكل صحيح... إذ ليس لدي دعوة من الشخص الذي أريد زيارته".

وأضافت "عندما قلت لهم إنني أريد حضور جنازة وإن الشخص قد توفي قالوا لي إنني يجب أن أحاول الحصول على دعوة من قريب له... كما أبلغوني أنه يجب أن يكون لدي حجز في فندق وتذكرة طائرة".

وتوفي ليو الحائز على جائزة نوبل للسلام في أحد المستشفيات الصينية أمس الخميس بعد معاناة من مرحلة متأخرة من سرطان الكبد.