الكويت.. قصة صورة جمعت أم كلثوم وسيدة بدوية

تداول مغردون صورة قديمة تجمع #كوكب-الشرق الفنانة أم كلثوم والشاعرة الكويتية رفعة النفجان الرشيدي التي كانت ترتدي الخمار الأسود والبرقع.

الصورة تعود بحسب مصادر إلى أبريل/نيسان من العام 1968 عندما زارت #أم_كلثوم #الكويت لإحياء حفلة بدعوة من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية هناك، والتقت بعدد من السيدات.

وغنت كوكب الشرق في تلك الزيارة على مسرح الأندلس آنذاك " #الأطلال " و "فات الميعاد"، وحظيت خلال زيارتها التي استمرت 9 أيام باهتمام كبير من سيدات ومثقفات المجتمع الكويتي، حيث ارتبطت معهن بعلاقات صداقة متينة كونتها عبر زيارات سابقة.

وفي حوار إذاعي في الكويت قالت الراحلة أم كلثوم: "المرأة الكويتية في غاية الذكاء، والذي لاحظته أنا في الكويت أن التي فاتها مجال العلم في الأول تعوضه في مدارس ليلية. هن مقبلات على العلم بشكل عجيب".

كما أشادت بالتطور الكبير الذي شهدته الكويت في النهضة العمرانية بين زيارتها الأولى عام 1963 وزيارتها الأخيرة بعد ذلك بـ 5 أعوام.

يذكر أن محبة أم كلثوم للكويت سبق أن ترجمتها بغناء عملين هما: "أرض الجدود" و "يادارنا يادار".