خبر صادم.. عاملات حضانة يعتدين على الأطفال "جنسياً"

تم توجيه الاتهام إلى اثنين من عاملات #الحضانة في #البرازيل، بالاعتداء على الأطفال والإساءة لهم، بعد ظهور لقطات فيديو تظهر المعاملة السيئة من قبلهما للعديد من الأطفال الرضع.

واتهمت كل من "ريتا دي كاسيا فوجاكا" و"جاسيرا نونيس" بالاعتداء الجنسي على الأطفال صغار السن، في مركز حضانة محلي، في إيتاتينغا جنوب شرق البرازيل.

كما أنهما اتهمتا بتشجيع الأطفال الأكبر سنا على #الاعتداء_الجنسي" على الأطفال الأصغر سنا.

ويأتي الفيديو ليلقي الضوء على عدد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين وأربع سنوات، وهم يصفعون ويسحبون من الشعر، ويلكمون، ويرمون بالمراتب أو يقذف بهم تحت الفرش بطريقة بشعة.

كما تظهر اللقطات فتاة صغيرة يمسك بها ويقبلها قسرا صبي أكبر منها سنا.

وتحقق #الشرطة في التسجيلات التى تعود إلى الأشهر القليلة الماضية.

ذهول الأسر

وقالت إحدى الأمهات المذهولات التي رفضت الكشف عن اسمها إنها تلقي باللوم على نفسها لعدم الانتباه لهذه المخاطر.

وأوضحت: "لقد لاحظت سلوك ابنتي وقد بدا في التغير قبل بضعة أشهر، حيث أصبحت تسيء التصرف ولا تستجيب للأوامر، بل تزيد عنادا إذا ما طلب منها التوقف عن شيء".

وقال عشرات من #الآباء و #الأمهات إنهم لا يستطيعون مشاهدة اللقطات لأنها "تجرحهم كثيرا"، وإن العديد من الأطفال قد تركوا يعانون الصدمة مما كان يحدث.

القصة بدأت منذ عام

وكشف "جوا مورايس دى اوليفيرا" مدير التعليم السابق بالمنطقة، أن التحقيق في الاشتباه بتعرض الأطفال للاعتداء من قبل المشرفين قد تم في العام الماضي، ولكنه لم يأت بنتيجة بسبب عدم وجود دليل.

وبعد ذلك تم تركيب الكاميرات في المرفق الذي يخدم حوالي 70 من الأطفال الرضع وصغار السن.

وقد أنكرت المشرفتان وهما الآن محتجزتان في السجن، أي تهمة أو القيام بعمل خاطئ.

وقد تدخلت جماعات الخدمات الاجتماعية لتقديم المشورة النفسية للصغار المصابين بصدمات نفسية.