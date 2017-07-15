شاهد عداء يتعثر به الحظ بفارق متر واحد!

كان #العداء #إليان_لاريجينا على وشك أن يكسب فرصة العمر، يوم الأربعاء، في #بطولة_العالم_تحت_سن_18 المقامة في #نيروبي، لولا سوء الحظ الذي جعله #يتعثر في الثواني الأخيرة.

وقد خرج العداء محطماً في #سباق الـ400 متر، برغم الأداء الرائع الذي قام به، وهو ما جعل ابن الـ 17 عاما مثار إعجاب المتابعين.

وفي حين بدأ المتسابقون الآخرون في اللحاق بالركب، فقد احتفظ العداء الأرجنتيني بما كان يمكن أن يؤهله ليكون في المركز الثاني أو الثالث، إلى أن تعثر قبل متر واحد فقط من خط النهاية.

وقال أحد المذيعين خلال البث المباشر للاتحاد الدولي لألعاب القوى: "إذا كان قد تقدم هذا المتر فسوف يكون مصيره التأهل لشبه النهائي، لأن الأربعة الأوائل سيكون لهم أن ينتقلوا للمرحلة الثانية".

وقد أنهى لاريجينا السباق عند التوقيت 59.05 ثانية من لحظة انطلاقته، بفارق 12 ثانية خلف الفائز الإثيوبي ميلكامو أسيفا.

ورغم أن لاريجينا لم يعلق على النهاية الدراماتيكية لسباقه وخسارته فرصة العمر، إلا أنه بالتأكيد يشعر بخيبة أمل.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تأهل لهذا الحدث الشهر الماضي في مندوزا بالأرجنتين، حيث فاز بزمن قدره 49.24 ثانية.

وقد أشادت وسائل الإعلام الأرجنتينية بجهود لاريجينا في ذلك الوقت، وأشارت إلى أن "الوقت قد حان لتحقيق الحلم في منافسة كينيا".

وإذا كان حلمه قد ضاع بتحقيق بطولة للسن أقل من 18 عاماً، فالأمل يبقى في البطولات المقبلة، عسى أن تكون هذه العثرة الطفيفة بداية لحياة مهنية ناجحة.