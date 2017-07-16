تخيل ما هي عقوبة رجل قتل 21 قطة!

حكم على رجل من ولاية كاليفورنيا الأميركية بالسجن 16 سنة بعد أن قام بقتل 21 قطة عمداً.

وأقر الرجل واسمه "روبرت روي فارمر"، بالذنب في العام الماضي، وأنه قام بهذه القسوة الحيوانية، حيث وقعت جرائمه في سان خوسيه بـ#كاليفورنيا.

وذكر حكم المحكمة العليا في سانتا كلارا شارون ا. تشاتمان، أن الرجل يبلغ من العمر 26 سنة، وفقاً لما ذكرته صحيفة سان خوسيه ميركوري نيوز.

أقرَّ بجرائمه.. ولكن!

وقبل صدور الحكم، قرأ المحامي شرودر رسالة كتبها فارمر تقول: "يبدو أن رجلاً آخر ارتكب هذه الجرائم، لكنني أعلم أنه هو أنا".

وأضافت الرسالة: "من الصعب جداً فهم لماذا فعلت هذا. لقد سرقت عدداً من هذه القطط من منازل أصحابها، وحقيقة أنني كنت أتصرف خارج ذهني، حيث لا عذر".

تاريخ اختفاء القطط

وبدأت القطط تختفي في سبتمبر/أيلول 2015، ومن ثم قتلت، وقد عثر على اثنين منها ميتة، ولكن البقية لم يعثر عليها.

وأظهرت لقطات #فيديو، اللحظة التي سرق فيها فارمر أحد القطط من شرفة بيت صاحبها.

كما عثرت #الشرطة على قطع الفراء والقفازات المغطاة بالدم، وسكين للصيد في سيارة فارمر.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى ديفيد ستاين: "إن قطة هربت من براثنه عولجت في وقت لاحق من قبل طبيب بيطري، فنجت من #الموت برغم تعرضها لإصابة في الرأس تسببت في نزيف لها".

وأمر القاضي فارمر بالابتعاد عن القطط لمدة 10 سنوات، بعد إطلاق سراحه من السجن.