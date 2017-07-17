بساق واحدة يفوز بلقب أكثر الرجال وسامة في إنجلترا

فاز عارض أزياء موديل بساق واحدة، بلقب أكثر الرجال وسامة في #إنجلترا، ويأمل أن يفوز بهذا اللقب على مستوى #العالم.

وحصل جاك إيرس، البالغ من العمر 28 عاماً، على اللقب، حيث نال رضا الحكام في المباراة النهائية للمسابقة، ليدخل #التاريخ بهذا الفوز غير المسبوق.

وقد نال التتويج في #حفل توزيع الجوائز بعد انتصاره على أكثر من 24 من المتأهلين للتصفيات النهائية.

وقبل عامين كان إيرس قد أصبح الشخص المعاق الأول الذي يأخذ موقعه في المنصة بأسبوع الموضة في #نيويورك، في ظهور نادر أثار الجمهور.

الطموح والأمل

وقد بترت ساق إيرس وهو في الـ 16 من عمره، حين ولد بورك مشوه وله ساق قصيرة، وهي نتيجة حالة نادرة ولد بها، تسببت في هذا الوضع.

وقال: "في السنوات الخمس الماضية جعلت مهمتي رفع مستوى المعاقين في صناعة الأزياء، بأن أصبح نموذجاً يحتذى به، سواء لمبتوري الأعضاء الآخرين أو المعوقين بشكل عام".

وأضاف: "أشعر بأن الفوز لا يتعلق بكسب جولة في مسابقة الجمال والوسامة، إنما بأكثر من مكسب متحقق".

وكان جاك عقب بتر ساقه قد خضع لتدريب مستمر في صالة الألعاب الرياضية، إلى أن استطاع أن يجذب انتباه واحدة من كبرى شركات الأزياء في العالم، التي تسعى لمزيد من التنوع في هذا المجال.

وبالإضافة إلى الإبهار الذي حققه في #أسبوع_الموضة في نيويورك، فقد لفت الانتباه في عروض أزياء في ميلانو وموسكو.

تدريب مستمر

وفي عام 2012 شارك في حفل الافتتاح للألعاب الأولمبية للمعاقين المعروفة باسم "البارالمبية" التي أقيمت في لندن، ولأجل ذلك تعلم الألعاب البهلوانية لإثبات أن إعاقته لا تعوق طموحاته.

وقال جاك: "لقد تدربت على السيرك قبل حفل المعاقين، حيث تعلمت تسلق الحبال والتأرجح".

وأوضح أن المشاركة أعطته دافعية للاستمرار في الطموحات، قائلاً: "لقد شعرت بأن #المعاقين أقوياء ويمكن لهم أن يفعلوا ما يريدون".

ويأمل جاك أن يكون لقبه الجديد فرصة ليصبح نموذجاً يحتذى به للشباب الآخرين في الحالات المماثلة له.

وقال: "لقد غمرتني السعادة بالفوز، ولكن اللقب العالمي هو الخطوة الكبيرة المقبلة".