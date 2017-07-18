تمكن جراحون في واحدة من أغرب #العمليات_الجراحية من #إزالة 27 #عدسة_لاصقة من #عين امرأة في عقدها السابع، قصدت أحد المستشفيات بغية إجراء عملية روتينية في العين.

وتحضر الجراحون لإزالة "جسم غريب يميل إلى الزرقة" من عين المرأة، ليصدموا بعدها باستخراج كتلة صلبة تبين أنها تتكون من 17 عدسة لاصقة مثبتة بمادة مخاطية، لتكشف الفحوصات فيما بعد عن وجود 10 عدسات لاصقة أخرى.

وأورد تقرير نشرته المجلة الطبية البريطانية، وتناقلته وسائل إعلامية أن المرأة صاحبة الـ 67 عاما ظلت تضع عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط طيلة 35 سنة، والغريب أنها لم تشكُ من أي تهيج بعينيها. لكنها شعرت براحة كبيرة عقب إزالة العدسات اللاصقة العالقة بعينيها.

وصرحت روبال مورجاريا، وهي متدربة متخصصة بطب العيون لمجلة "أوبتيميتري توداي" (فحص النظر اليوم) "لم يسبق لأي منا أن شاهد مثل هذا من قبل".

وأضافت "لقد كانت كتلة كبيرة جداً، بحيث إن العدسات اللاصقة الـ 17 كانت ملتصقة مع بعضها بعضا".

وأردفت "صُدِمنا لأن المريضة لم تلاحظ (الكتلة الكبيرة) لأن من شأنها أن تتسبب في تهيجات كبيرة لأنها هناك".

وقالت "لقد شعرت (المرأة) بصدمة كبيرة لأنها اعتقدت أن سبب عدم شعورها بالارتياح من قبل يُعزى في جانب منه إلى تقدمها في العمر وجفاف عينيها".

وأفادت سيري سميث جاينس، المتحدثة باسم رابطة أطباء العيون بأن ضياع العدسات اللاصقة في منطقة العين يعد مشكلة عامة، لكنها عادة ما تجد سبيلها نحو الخارج. مضيفة "تكون (العدسات اللاصقة) عادة مخفية، وتكون مغطاة في الجفن العلوي من العين. ولا يمكن أن تختفي أبعد من ذلك بسبب وجود جيب".

وتابعت "الأمر نفسه نجده تحت الجفن السفلي. لا يمكن أن توجد العدسات اللاصقة إلا في أحد هذين المكانين".