صور كائن عملاق بلا أقدام في سوريا طوله 6 أمتار

بعد أنباء راجت، في سوريا، عن اكتشاف #هيكل #عظمي لديناصور، نشرت الصور الأولى لهذا الهيكل، والذي قالت عنه مؤسسة الجيولوجيا السورية إنه من فئة "البليزوصور" وليس #الديناصور. مع إشارتها إلى أن الكشف عن كائن بحري بهذا الحجم، في صحراء #تدمر السورية، يعتبر أكثر أهمية من كونه ديناصوراً.

وجاء أن طول هذا الكائن يقارب ستة أمتار، وبلغ طوله بالضبط خمسة أمتار وثمانين سنتيمتراً، وأنه بلا أرجل بل بزعانف، ما يؤكد أنه كائن بحري، على حد قول مدير المسح الجيولوجي الدكتور محمد خالد يزبك الذي أكّد أن المقترح المرجّح لاسم هذا الكائن هو "البليزوصور" بالنظر إلى طوله وحجمه وزعانفه، وهو نوع من الكائنات البحرية الضخمة.

ونشرت الصور الأولى لهذا الكائن البحري العملاق، الذي يتراوح عمره من 60 إلى 85 مليون سنة، أمس الاثنين، وتبدو فقراته العظمية شبه كاملة وعددها 59 فقرة، كما أنه يتمتع بطول بادٍ للعيان.

واكتُشف هذا الكائن البحري في منطقة #الفوسفات في صحراء تدمر بمحافظة #حمص، وتحديداً في منطقة الصوّانة.

وكانت أنباء قد راجت في الأيام الأخيرة عن اكتشاف مستحاثة تعود إلى ديناصور في سوريا، إلا أن مؤسسة الجيولوجيا أكدت أنه ليس ديناصوراً، وأن الكائن المكتشف يتبع لفصيلة تعيش في البحر من عشرات الملايين من السنين، وأنه تم الكشف عنها وهي بحالة "ممتازة".

يشار إلى أن البليزوصور، هو كائن بحري عملاق يصل طوله أحياناً إلى 10 أمتار، وقد تم اكتشاف بقايا له في المغرب أيضاً، واعتبر وقتها أنه كنز فريد من نوعه.

وأعلن في #سوريا أنه سيتم عرض "البليزوصور" في الأيام القادمة لإتاحة الفرصة لمشاهدته مباشرة ومعاينته من قبل الجمهور.