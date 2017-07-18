لهذا السبب أثار مسن يمني الرعب بشوارع ليفربول

أثار #رجل_يمني يرتدي الزي التقليدي مع " #الجنبية - #خنجر قصير منحنٍ حول الخصر"، #الذعر في صفوف البريطانيين عندما سار في وسط مدينة #ليفربول يوم الجمعة الماضي.

الرجل المسن الذي كان على ما يبدو يقوم بجولة على عدد من المحال التجارية في شوارع ليفربول، التف عليه الناس ليجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، خصوصاً عندما حاصرته #الشرطة لأخذ "الجنبية" ومصادرتها.

وأظهر فيديو للحادثة استجواب الشرطة للرجل المسن، بينما كانت هناك امرأتان أخريان برفقة طفل كان يترجم حديث الرجل للضباط.

وقالت المرأة: "إنه يرتديها كل يوم جمعة، يرتديها عندما يذهب للصلاة، كانت معه منذ 55 عاماً".

ثم قال الرجل باللغة العربية، "خدها، خدها".

والجنبية "خنجر" يكمل زينة ثوب الرجل اليمني، حيث تمثل جزءاً لا غنى عنه للتعبير عن الشخصية لدى الكثير من اليمنيين، في حين توجد أيضاً في دول، كالسعودية وسلطنة عمان.

يذكر أن الرجل امتثل للشرطة وسلم "الجنبية" من دون خلق أي متاعب، حيث أعطي له رقم مرجعي لمراجعة مركز الشرطة في وقتٍ لاحق.