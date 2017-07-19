تركيا.. حضر أتاتورك وغاب دارون عن منهج دراسي جديد

أعلنت #تركيا، الثلاثاء، عن منهج مدرسي جديد يستبعد نظرية #داروين للتطور، مما يعزز مخاوف المعارضة من أن الرئيس رجب طيب #اردوغان يسعى لتقويض الدعائم العلمانية للجمهورية التركية.

ويعتقد الأتراك الليبراليون أن أردوغان يسعى لتقويض مبادئ مصطفى كمال #أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، الذي كان يؤمن بضرورة خلو التعليم من التعاليم الدينية.

لكن يلمظ شدد، الثلاثاء، على أن المنهج الدراسي الجديد لم يحذف أي شيء عن أتاتورك أو إنجازاته.

ووصف محمد باليك، نقيب المعلمين التغييرات بأنها خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ بالنسبة للمدارس التركية ومحاولة لتجنب تربية "أجيال تطرح أسئلة".

وقال وزير التعليم عصمت يلمظ إن العناصر الرئيسية في التطور موجودة بالفعل في منهج العلوم، لكنه أوضح أنه لن يرد ذكر لنظرية داروين الشهيرة حتى المرحلة الجامعية.



وأضاف يلمظ في مؤتمر صحافي: "نظرية دارون تفوق مستوى الطلاب"، مشيراً إلى أن النظرية ليست جزءا من المناهج المدرسية.

لكن مصطفى بالباي النائب في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض رد بأن اعتبار النظرية أعلى من مستوى استيعاب التلاميذ إهانة لطلاب المرحلة الثانوية.