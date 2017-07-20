خطأ يوصل معلومات للصحافيين.. هذا اتفاق بوتين ونتنياهو

بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو في اجتماع مغلق مع رؤساء وزراء المجر والجمهورية التشيكية وبولندا وسلوفاكيا في العاصمة الرومانية بودابست، تفاجأ #الصحافيون المتواجدون خارج الغرفة بصوت نتنياهو في آذانهم، ذلك أنه نُسيت سماعات الأذن مفتوحة، ما مكن الصحافيين من الاستماع لحديث نتنياهو لدقائق قبل أن يكتشف الأمن الخطأ ويغلق السماعات.

الدقائق التي وصلت للصحافيين حملت تصريحات مهمة حول مستوى التعاون الرفيع بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وكشفت صحيفة #هآرتس الإسرائيلية عن مقاطع من كلام نتنياهو، تحدث فيها عن توجيه عشرات الضربات لقوافل نقل أسلحة لميليشيات #حزب_الله عبر سوريا، وكشف عن اتفاقه مع الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين على ذلك.

وقال نتنياهو في المقطع المسرب "لقد أمنّا الحدود بشكل جيد ليس فقط في سيناء بل في مرتفعات الجولان أيضاً"، وتحدث عما سماه "الجدار" بسبب تنظيم الدولة "بنينا الجدار لإبعاد داعش، وإيران تحاول بناء جبهة إرهابية على حدودنا".

وأضاف "أخبرت بوتين أننا حين نرى عمليات نقل أسلحة لحزب الله سنضربهم، وفعلنا ذلك عشرات المرات".

وكان نتنياهو قال سابقاً، عقب اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل أيام أنه يرفض الاتفاق الروسي الأميركي لوقف إطلاق النار في الجنوب السوري لأنه يؤسس لبقاء إيران في سوريا.