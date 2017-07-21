شاهد.. تمساح يعود بجثة رجل قتله قبل يوم

في لحظة مذهلة، أعاد #تمساح جثة رجل قتله في اليوم السابق، وهو ما نسبه سكان محليون بحسب معتقداتهم إلى فكرة خرافية وهي "ساحر" استدعى التمساح للعودة بالجثة.

وكان الرجل يسبح مع الأصدقاء في نهر بـ #إندونيسيا عندما انقض عليه تمساح وقتله وسحب جثته واختفى.

أقارب الضحية انتابهم اليأس من العثور على #الجثة، ولجأوا في النهاية، بحسب أعرافهم، إلى طبيب "ساحر" استطاع، وفقاً لمعتقداتهم، أن يدفع التمساح للعودة بالجثة مرة أخرى، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية، الخميس.

والضحية هو سيريف الدين، ويبلغ من العمر 41 عاما، وكان يسبح في نهر ليمباك بمنطقة بيراو بإندونيسيا يوم الثلاثاء الماضي الساعة 6.20 مساء.

وشوهد التمساح المفترس يعود بعد يوم من #الحادث طافياً بجثة الضحية بين فكيه، في الوقت الذي كان فيه السكان المحليون يراقبون المشهد وهم غير مصدقين.

وفي سلوك غير معتاد، ترك التمساح الجثة قرب الشاطئ، وظل بقربها وكأنه يمنع التماسيح الأخرى من التهامها.

ويعتقد سكان محليون أن الشخص الذي يسبح بملابس يكون في مأمن، بعكس الشخص الذي يسبح عارياً تماما، وفقا لأسطورة يؤمنون بها.

وبعد انتشال الضحية، وجدت آثار عضات للتمساح على الجانب الأيمن من قفصه الصدري.

وأكد مسؤول شرطة بالمنطقة المحلية أن الأهالي توجه اهتمامهم بعد استعادة الجثة إلى اصطياد التمساح القاتل.