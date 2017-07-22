بوتين: هذه هواياتي اليومية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير #بوتين، الجمعة إنه يشعر أنه "إنسان عادي" يحب القراءة والقصص التاريخية وسماع موسيقى موزار.

وفي لقاء مع فتيان وشباب نقل مباشرة على شبكة "أن. تي. في" التلفزيونية قال: "أنا أعتبر نفسي شخصا عاديا، صحيح أنني أعمل أكثر من الآخرين، لكنني أعيش حياة عادية"، مشيراً إلى أنه يحرص على أن يكون في برنامجه اليومي وقت "لسماع الموسيقى وممارسة الرياضة والاتصال بالأصدقاء".

وأضاف #الرئيس_الروسي: "كنت معتادا على نمط الحياة هذا قبل أن أصبح رئيسا، وقليلة هي الأشياء التي تغيرت الآن.. بعض الأمور المتصلة بالمهام الرئاسية".

ووصف نفسه بأنه "محب للقراءة ولاسيما القصص التاريخية، والموسيقى الكلاسيكية من باخ إلى بيتهوفن، وموزار خصوصا".

وقال إن يوم العمل عنده "ينتهي في وقت متأخر جدا"، بحيث لا يبقى سوى "الذهاب إلى الفراش بأسرع وقت ممكن، لا الاطلاع على إنستغرام".

وأضاف "إن كان العاملون في إدارتي يستخدمون الإنترنت بنشاط، فأنا لا أفعل ذلك".

وحول الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس من العام المقبل، قال بوتين الذي يمسك بمقاليد بلاده منذ 17 عاما "هل عليّ أن أواصل عملي في الرئاسة؟ لم أقرر ذلك بعد، هناك متسع من الوقت لأقرر قبل بدء الحملات الانتخابية".