أصعب قرار لأسرة طفل بريطاني مصاب بمرض نادر

أعلن والدا الطفل #تشارلي_غارد ، المصاب بمرض نادر، الاثنين، أمام المحكمة العليا في لندن، تخليهما عن المسار القضائي الرامي إلى إبقائه موصولا إلى أجهزة تبقيه على قيد الحياة.

وقال محاميهما غرانت أرمسترونغ عند استئناف جلسة الاستماع بعد ظهر الاثنين بحضور الوالدين اللذين بدا التأثر جليا عليهما "للأسف، لقد فات الأوان".

ويعاني تشارلي غارد من #مرض _جيني نادر يتلف الأعصاب ويقضي على الخلايا المسؤولة عن إنتاج الطاقة وعن التنفس في الجسم فلا يقوى على التنفس إلا بواسطة أجهزة.

ولفت المحامي إلى أنه "لم يعد من مصلحة تشارلي مواصلة العلاج"، مشيرا إلى أن "تشارلي عانى ضمورا عضليا خطيرا"، وأن "الأضرار على عضلاته دائمة".

ومن المتوقع أن تحسم #المحكمة_العليا في لندن هذا الأسبوع موقفها في شأن تثبيت قرارها المتخذ في نيسان/ابريل بالتوصية بإنهاء حياة الطفل بدافع رئيسي هو أن الاستمرار في تقديم العناية الطبية لا يصب في مصلحة الطفل.

هذا القرار الذي جاء منسجما مع رأي المستشفى، تم تأكيده في وقت لاحق من جانب محكمة الاستئناف والمحكمة العليا ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 27 حزيران/يونيو.

وطالب الأطباء في المستشفى البريطاني الذين يعالجون الطفل هذه الجلسة الجديدة أمام المحكمة العليا كي يتم عرض ودرس "العناصر الجديدة لإجراء علاج تجريبي" مقترح من "مستشفيين دوليين" أحدهما في #الولايات_المتحدة والثاني في #إيطاليا .

وقد أثار وضع تشارلي غارد البالغ 11 شهرا موجة تعاطف في بريطانيا وخارجها وصولا إلى ردة فعل من البابا فرنسيس والرئيس الأميركي #دونالد_ترمب اللذين دعما الموقف الأساسي لوالدي الطفل بالإبقاء عليه حيا.