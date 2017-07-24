بعد 80 يوما.. أول صورة لرئيس نيجيريا المريض

نشرت #نيجيريا الأحد أول صورة للرئيس، محمد بخاري، منذ نحو ثلاثة أشهر بعد مغادرته البلاد في السابع من مايو/أيار في رحلة علاجية في #بريطانيا.

وفي تناقض كبير مع أول مرة غاب فيها عن البلاد عندما نُشرت عدة صور للرئيس الذي بدا هزيلا بشكل ملحوظ لم تنشر الرئاسة أي صور لبخاري خلال رحلته العلاجية الحالية حتى الآن. وأثار هذا تكهنات تراوحت بين قدرته على خوض الانتخابات في 2019 للفوز بفترة ثانية ووفاته.

وهذه حتى الآن ثاني رحلة علاجية للرئيس خلال العام الجاري، وقد قضى معظمها في العلاج في #لندن من مرض لم يُكشف النقاب عنه.

وتُظهر الصورة #بخاري يتناول الطعام في بريطانيا مع كبار أعضاء حزبه السياسي، الأحد، وذلك حسبما قال بيان مصاحب للصورة من الرئاسة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الصورة.

وقال بيان الرئاسة الأحد إن "الوفد الحزبي قضى أكثر من ساعة مع الرئيس بخاري على الغداء". وأضاف أن "الرئيس بخاري سيعود فور أن يوافق الأطباء".

وأدى رفض المسؤولين كشف النقاب عن تفاصيل مرض بخاري (74 عاما) إلى إثارة تكهنات قوية في وسائل الإعلام النيجيرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأشهر القليلة الأخيرة بشأن مرضه وما إذا كان سيسعى للفوز بفترة ثانية في انتخابات 2019.