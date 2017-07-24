وفاة أقدم خروف بحري بالعالم بعد يوم من عيد ميلاده

مات #خروف #البحر المسمى سنوتي، الذي يعتبر صاحب أطول إقامة في الأسر وصاحب أطول عمر في #العالم، وذلك بولاية فلوريدا الأميركية.

وجاء موته بعد يوم واحد من احتفاله بعيد ميلاده الـ 69 الذي أقيم في حفل ضخم، لم ينعم بفرحته الخروف كثيراً.

ونشر متحف جنوب #فلوريدا حيث كان يعيش سنوتي، خبراً على صفحته بالفيسبوك، قال فيه إن الخروف المسكين لقي حتفه بطريقة مفاجئة، وذلك يوم الأحد.

ولم توضح أسباب أخرى أو تفاصيل حول سبب موت خروف البحر، الذي عاش بعيداً عن الحرية طوال العقود الماضية.

لكن متحف برادنتون، قال إن الموظفين فيه أصيبوا بالأسى الكبير والحزن لموت الحيوان، وأن التحقيقات تجري لمعرفة السبب الحقيقي وراء موته.

وكان سنوتي في السابق وإلى وقت قريب بكامل عافيته، ويتناول يوميا حوالي 80 رطلاً من الخس والخضراوات للحفاظ على وزنه الذي يقدر بألف رطل.

وقد كان معروفا بتحية زواره، الذين يلتقطون معه الصور.

وقد ولد خروف البحر سنوتي في ميامي، ولم يسبق له أن عاش في البرية.