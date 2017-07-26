طريقة غريبة جداً للاحتفال بعيد ميلاد ملك تايلاند

في مركز حماية السلاحف البحرية في تشونبوري على بعد نحو 75 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة بانكوك، تجمع الأربعاء المئات من رجال ونساء البحرية الملكية وطلبة ومشاهير لإطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر في إطار الاحتفالات بعيد ميلاد الملك الجديد ماها فاجيرالونجكورن الذي يحل هذا الأسبوع.

ويعتقد البوذيون في تايلاند أن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد.

واختير الرقم 1066 ليرمز الرقم عشرة إلى الملك راما العاشر، وهو الاسم المعروف به الملك فاجيرالونجكورن، فيما يزيد الرقم 66 بعام عن عمر الملك لتمني طول العمر له.

وقالت الممثلة التايلاندية اتيتشانان سريسيفوك، وهي مدافعة عن البيئة "الحدث الرئيسي اليوم هو إطلاق السلاحف، وهي رمز لطول العمر أيضاً".

وأعلنت الحكومة العسكرية في تايلاند يوم عيد ميلاد الملك الموافق 28 تموز/يوليو، عطلة عامة هذا العام.

ومن المتوقع أن تشمل الاحتفالات طقوساً في المعابد البوذية في أنحاء البلاد، وتوزيع العطايا على أكثر من 600 راهب بوذي في ميدان عام في العاصمة بانكوك يوم الجمعة.