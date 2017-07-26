للنساء فقط.. سيارات إسعاف خاصة في دبي

سجلت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف 55 بلاغاً للإسعاف النسائي، عبر خدمة مركبة "المستجيب النسائي" التي أطلقتها قبل نحو شهر.

وتهدف الخدمة إلى الحفاظ على خصوصية المرأة في إمارة دبي، فبخطوات متسارعة غير متسرعة تنطلق المسعفات إلى الهدف يلبين نداءات استغاثة طارئة صادرة عن نساء.

وخدمة المستجيب النسائي مركبة مزودة بأحدث الأجهزة وفق المعايير الطبية العالمية، أطلقتها مؤسسة دبي للإسعاف منذ شهر واحد فقط لمنح المرأة مزيداً من الخصوصية حتى في حال الطوارئ.

وقالت سائقة إسعاف: "نخرج للحادث ونرى هل يستدعي إسعافاً نسائياً أو دكتورا أو عناية، نطلع قبل أي إسعاف".

وتختص الخدمة بعلاج ونقل الإصابات النسائية بجميع أنواع الحوادث، حتى المرورية وحالات الولادة والأطفال.

وقد شهدت قبولاً كبيراً بين المواطنين والمقيمين في غضون شهر واحد، ما دعا مؤسسة الإسعاف بدبي إلى تجهيز سيارة أخرى للإسعاف النسائي ستدخل الخدمة قريباً.