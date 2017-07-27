بالفيديو.. سباق مدهش بين سباح عالمي وقرش أبيض

في منافسة استثنائية نادرة الحدوث #تسابق البطل الأولمبي الأميركي #مايكل_فيلبس مع #قرش_أبيض، ضمن تظاهرة #أسبوع_القروش أقيمت يوم 24 يوليو في #كيب_تاون، بجنوب إفريقيا الذي تقدمه قناة "ديسكفري" التلفزيونية.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، أن السباق بين فيلبس وسمك القرش حمل عنوان "العظيم الذهبي ضد العظيم الأبيض"، إذ تنافس #البطل_الأولمبي والقرش الأبيض لمسافة مئة متر، وافتك الأخير المرتبة الأولى بإنهائه السباق بزمن قدره 36.1 ثانية، فيما قطع فيلبس المسافة بزمن قدره 38.1 ثانية، أي انهزم بفارق ثانيتين فقط.

وقبيل هذا التحدي الذي حظي باهتمام إعلامي كبير منذ الإعلان عنه قبل أسابيع، قام السباح الأولمبي الأميركي مايكل فيلبس بتحضيرات ماراثونية وخطيرة مع قرشين، حيث كان يفصله عن أنيابهما الحادة قضبان القفص الذي كان يحميه.

وغرد مايكل فيلبس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "أرغب في إعادة السباق، ولكن أريد أن تكون المنافسة المقبلة في مياه دافئة".

وكان مايكل فيلبس الذي فاز في أغلب سباقات السباحة تحت الماء قد قرر التوجه إلى التسابق مع القرش الأبيض، معربا عن رغبته الشديدة في التفوق على حيوان القرش الأبيض وإثبات جدارته في السباحة.

ونشر السباح الأميركي وقتها صورة لسمكة قرش عملاقة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" وعلق: "كنت أريد دائما القيام بهذا، الغوص مع أسماك القرش الأبيض".

ويعد القرش الأبيض أحد أسرع الكائنات الحية المفترسة، في حين يعدّ فيلبس الرياضي الأكثر تتويجا بالميداليات في تاريخ الألعاب الأولمبية برصيد 28 ميدالية، منها 23 ذهبية، 3 فضيات وبرونزيتان.

وأقصى سرعة وصل إليها السباح الأميركي كانت قطع مسافة 6 أميال في الساعة، بينما تبلغ سرعة القرش الأبيض 25 ميلا في الساعة.