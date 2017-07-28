بالفيديو.. جاستن بيبر يدهس مصوراً بسيارته الضخمة!

تناقلت صفحات الإنترنت شريط فيديو، يُظهر دهس النجم الكندي #جاستن_بيبر، أحد المصورين بسيارته الضخمة، عن طريق الخطأ في مدينة #بيفرلي_هيلز الأميركية.

ووفقاً لصحيفة TMZ الأميركية فقد وقعت الحادثة أثناء تجمع عدد من الباباراتزي حول سيارة جاستن #بيبر، أثناء خروجه من إحدى الكنائس في مدينة بيفرلي هيلز في كاليفورنيا الأميركية، وبعد أن ركب النجم - الشهير بسلوكياته الطائشة - سيارته وانطلق فيها لمسافة قصيرة #دهس أحد المصورين من دون أن ينتبه لوجوده".

ويأتي هذا بعد أيام من إلغاء بيبر جولته العالمية، قائلاً إنه يحتاج للراحة بعد أن ظل على سفر لمدة عامين.

ويثير جاستين بيبر الكثير من الجدل خلال حفلاته العالمية، فكثيراً ما يدخل في مشاكل مع أحد المعجبين، أو يقوم بسلوك طائش تجاه جمهوره، لكن وحسب صحف ومواقع المشاهير فقد دخل جاستن منذ حوالي عام هدنة، حيث تراجع عن قيامه بهذه السلوكيات.