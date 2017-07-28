لوس أنجلوس 2023.. تحارب التلوث بأسطول حافلات كهربائية

تنوي مدينة لوس أنجلوس المعروفة بجوها الملوث امتلاك أسطول من #الحافلات_الكهربائية بالكامل لا يصدر عنها أي #انبعاثات لغازات مسببة لمفعول الدفيئة بحلول العام 2030.

وأقر المجلس المكلف بشؤون النقل البلدي، الخميس، هذا المشروع الذي يشمل شراء 2200 آلية في إطار استثمار تبلغ قيمته مليار دولار تقريبا في السنوات العشر المقبلة.

وقالت هيلدا سوليس، المسؤولة في المجلس، إن "قرار اليوم يشكل استثمارا ضخما في مستقبل سليم ومزدهر لمدينة #لوس_أنجلوس".

يعمل أسطول الحافلات الحالية بالغاز الطبيعي المضغوط الذي اعتبر عند اعتماده في التسعينات أكثر الخيارات مراعاة للبيئة.

ومع انتشار السيارات الكهربائية، راح المدافعون عن البيئة يضغطون على بلدية لوس أنجلوس لاعتماد الآليات الكهربائية التي لا تصدر انبعاثات.

وتبقى لوس أنجلوس رائدة في مكافحة التغير المناخي رغم إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب التي تتراجع عن عتبات محددة للتلوث الناجم عن المحطات العاملة بالفحم وعن السيارات أقرتها إدارة باراك #أوباما، ورغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب من #اتفاق_باريس المناخي.