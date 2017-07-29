أسرار "صادمة" عن العلاقة الزوجية بين ديانا وتشارلز

تقترب الذكرى الـ20 لرحيل #الأميرة_ديانا، ومعها يتكشف الكثير من الأسرار "الصادمة" في حياتها وحياة قصر باكينغهام، فيما لا يزال سر مقتل أميرة القلوب غامضاً حتى بعد مرور كل تلك السنوات.

هذه المرة تمت إزاحة الستار عن تسجيلات صوتية للأميرة ديانا، تحدثت فيها عن علاقتها الزوجية الحميمة مع الأمير #تشارلز.

ونقلت صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية مضمون تسجيلات الأميرة، التي توفيت في 31 أغسطس/آب 1997 بحادث سيارة في باريس.

وكشفت ديانا من خلال هذه التسجيلات كيف كان يعاملها الأمير تشارلز قبل #الزواج وبعده، حيث إنه لم يكن يقوم بمعاشرتها إلا مرة واحدة كل 3 أسابيع. كما وصفت حياتها معه بالبائسة، ويوم زفافها أتعس يوم في حياتها، بحسب الصحيفة.

وأضافت الأميرة في التسجيلات، التي سيتضمنها فيلم وثائقي يتم إعداده لمناسبة الذكرى الـ20 لوفاتها، أن الأمير تشارلز لم يرغب بها. وقالت إن العلاقة الجنسية بينهما كانت أشبه بطقس روتيني.

وأوضحت أنه "اعتاد على رؤية امرأته مرة كل 3 أسابيع قبل زواجهما"، وتقصد بسيدته #كاميليا_باركر بولز التي تزوجها فيما بعد.

وقالت ديانا إنه لو كان لها أن تغير حياتها، لرغبت في أن يذهب زوجها الأمير تشارلز مع امرأته (كاميليا)، بلا عودة.

وفي تلك الأشرطة المسجلة، أشارت الأميرة ديانا إلى أنها التقت الأمير تشارلز13 مرة فقط قبل الزواج، وقالت: "كان يتصل بي يومياً على مدار أسبوع، ثم لم يرغب بالتحدث معي لثلاثة أسابيع، غريب جدا".

وأضافت أنه عندما كان يتصل بها، فإن شوقه كان هائلا ومكثفا جدا.

يُذكر أن التسجيلات كانت تهدف لإجراء تمارين صوتية لتحسين طريقة كلام ديانا وخطابها العام. إلا أنها استفادت منها لتتحدث عن علاقتها بالأمير تشارلز وعن حياتهما الحميمة وعلاقته بكاميليا.

وستعرض لأول مرة مقاطع الفيديو التي تظهر الأميرة تتحدث إلى صديقها وأستاذ الصوتيات، بيتر سيتيلين، ضمن فيلم وثائقي جديد حول حياتها، وتم تسجيلها خلال العديد من الجلسات في قصر كينسينغتون بين عامي 1992 و1993.

وحاولت هيئة الإذاعة البريطانية قبل عدة سنوات شراء حقوق نشر بعض هذه التسجيلات. إلا أنها تخلت عن الفكرة خوفاً من إغضاب العائلة المالكة.

وأخيرا طلبت القناة الرابعة من المنتج كيفن سيم إعداد فيلم جديد تحت عنوان "ديانا تروي قصتها" ليجري بثه قريبا. وفي المقابل أعد ابنا الأميرة الراحلة وليام وهاري فيلما وثائقيا آخر عنوانه "ديانا أمنا"، حيث يرويان فيه أجمل محطات حياتهما معها.