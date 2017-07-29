أغرب طريقة للفرار من الديون.. جراحات تجميل

غيرت امرأة عمرها 59 عاما من مدينة ووهان في وسط الصين، شكلها عن طريق جراحة تجميل كي تتفادى ديونا شخصية قدرها 25 مليون يوان (3.71 مليون دولار)، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ووردت أنباء أن ضباط الشرطة "أصيبوا بالذهول" لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى مدينة #شنتشن في جنوب شرق #الصين بعدما أمرت #محكمة في ووهان بأن تسدد ديونها.

ونقلت وكالة "شينخوا "عن شرطي قوله: "كنا مندهشين للغاية، فقد بدت في الثلاثينات من العمر ومختلفة كثيرا عن الصور التي لدينا".

كما اعترفت المرأة التي تدعى تشو ناجوان باستخدامها #بطاقات_هوية أشخاص آخرين للسفر في أنحاء البلاد بالقطار.

وأفادت تقاير إعلامية أنها مولت جراحتها التجميلية، مستخدمة بطاقات مصرفية مستعارة.