أرملة جوبز وصديقها على اليخت الذي لم يعتلِه مؤسس آبل

رصدت صور أرملة مؤسس #آبل وهي تقضي إجازة الصيف مع صديقها في كرواتيا على متن اليخت الذي شيده ستيف جوبز بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون دولار، ولكن القدر لم يمهله لاستخدامه.

وشوهدت أرملة جوبز #لورين_باول، وهي تستمتع بمشاهدة المعالم السياحية في المدينة الكرواتية التاريخية دوبروفنيك مع صديقها أدريان فنتي، عمدة واشنطن دي سي السابق.

وإلى جانب أرملة جوبز، البالغة من العمر 56 عاما، والتي رزق منها بثلاثة أطفال، ظهرت ابنته إيف (19 عاما) وبدا هاتف #آيفون موضوعا حول وسطها، وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل "البريطانية، الأربعاء الماضي.

وكان اليخت الفاخر "فينوس"، الذي آلت ملكيته إلى الأرملة، ويبلغ طوله 256 قدما، يرسو قبالة ساحل المدينة التاريخية.

وبعد أن انتهت الجولة السياحية، توجه الزوار إلى اليخت الرابض في الميناء على متن قارب صغير.

وبدأ الراحل #جوبز بناء اليخت الفاخر عام 2008 بعد سنوات قليلة من مرضه الأخير، ورحل عن الحياة في أكتوبر 2011 مصابا بسرطان البنكرياس، قبل عام من اكتمال تشييد اليخت عام 2012.

واستعان مؤسس آبل بخبرة المصمم فيليب ستارك لتشييد يخت غير مسبوق، كما استأجر كبير المصممين في متاجر آبل لصنع الزجاج الهيكلي لليخت.

وبوفاة جوبز، آلت معظم أصوله إلى أرملته، ما جعلها ضمن قائمة أغنى 50 امرأة في العالم.

وهي تمتلك طائرتين نفاثتين، و4 عقارات، وأسهما في آبل ووالت ديزني، بحسب تقرير منشور في "بيزنس إنسايدر" العام الماضي.

ووفقا لتقديرات فوربس، تعد #أرملة_جوبز سادس أغنى امرأة في العالم.

وتزوج جوبز، لورين باول عام 1991، واستمرت الزيجة حوالي 20 عاما، وورثت باول بعد وفاة جوبز حوالي 10 مليارات دولار.