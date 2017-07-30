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أرملة جوبز وصديقها على اليخت الذي لم يعتلِه مؤسس آبل

المصدر: دبي - حسام عبدربه
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رصدت صور أرملة مؤسس #آبل وهي تقضي إجازة الصيف مع صديقها في كرواتيا على متن اليخت الذي شيده ستيف جوبز بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون دولار، ولكن القدر لم يمهله لاستخدامه.

وشوهدت أرملة جوبز #لورين_باول، وهي تستمتع بمشاهدة المعالم السياحية في المدينة الكرواتية التاريخية دوبروفنيك مع صديقها أدريان فنتي، عمدة واشنطن دي سي السابق.

أرملة جوبز مع صديقها أرملة جوبز مع صديقها

وإلى جانب أرملة جوبز، البالغة من العمر 56 عاما، والتي رزق منها بثلاثة أطفال، ظهرت ابنته إيف (19 عاما) وبدا هاتف #آيفون موضوعا حول وسطها، وفقا لتقرير صحيفة "ديلي ميل "البريطانية، الأربعاء الماضي.

أرملة جوبز إلى يسار الصورة وصديقها بالوسط وابنة جوبز في أقصى اليمين أرملة جوبز إلى يسار الصورة وصديقها بالوسط وابنة جوبز في أقصى اليمين

وكان اليخت الفاخر "فينوس"، الذي آلت ملكيته إلى الأرملة، ويبلغ طوله 256 قدما، يرسو قبالة ساحل المدينة التاريخية.

وبعد أن انتهت الجولة السياحية، توجه الزوار إلى اليخت الرابض في الميناء على متن قارب صغير.

الزوار في طريق العودة إلى اليخت الفاخر الزوار في طريق العودة إلى اليخت الفاخر

وبدأ الراحل #جوبز بناء اليخت الفاخر عام 2008 بعد سنوات قليلة من مرضه الأخير، ورحل عن الحياة في أكتوبر 2011 مصابا بسرطان البنكرياس، قبل عام من اكتمال تشييد اليخت عام 2012.

واستعان مؤسس آبل بخبرة المصمم فيليب ستارك لتشييد يخت غير مسبوق، كما استأجر كبير المصممين في متاجر آبل لصنع الزجاج الهيكلي لليخت.

اليخت الفاخر رابض أمام سواحل كرواتيا اليخت الفاخر رابض أمام سواحل كرواتيا

وبوفاة جوبز، آلت معظم أصوله إلى أرملته، ما جعلها ضمن قائمة أغنى 50 امرأة في العالم.

وهي تمتلك طائرتين نفاثتين، و4 عقارات، وأسهما في آبل ووالت ديزني، بحسب تقرير منشور في "بيزنس إنسايدر" العام الماضي.

جوبز مع زوجته قبل رحيله جوبز مع زوجته قبل رحيله

ووفقا لتقديرات فوربس، تعد #أرملة_جوبز سادس أغنى امرأة في العالم.

وتزوج جوبز، لورين باول عام 1991، واستمرت الزيجة حوالي 20 عاما، وورثت باول بعد وفاة جوبز حوالي 10 مليارات دولار.

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