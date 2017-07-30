بالصور.. إيفانكا ترمب تتجمل قبل لقاء أمين الأمم المتحدة

رصدت الكاميرات إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ومستشارته في البيت الأبيض، وهي تضع اللمسات الأخيرة على ماكياجها قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الجمعة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وخلف زجاج سيارتها، أخرجت #إيفانكا علبة الماكياج الصغيرة، وأضافت المزيد من البودرة للوجنتين، ثم استخدمت أحمر الشفاه، وألقت نظرة أخيرة في المرآة، قبل أن تغادر سيارتها إلى مقر الأمم المتحدة، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

ودعا #غوتيرس، إيفانكا إلى مأدبة غداء، فيما ذكرت تقارير أن الهدف من الاجتماع هو محاولة الرئيس الأميركي خفض التمويل المقدم للمنظمة.

وينظر لإيفانكا باعتبارها شخصية مؤثرة لدى والدها، كما أن زوجها جاريد #كوشنر مستشار كبير للرئيس أيضا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن غوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال".

والولايات المتحدة أكبر مساهم في #الأمم_المتحدة، إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار، كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.