عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

بالصور.. إيفانكا ترمب تتجمل قبل لقاء أمين الأمم المتحدة

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

رصدت الكاميرات إيفانكا ترمب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ومستشارته في البيت الأبيض، وهي تضع اللمسات الأخيرة على ماكياجها قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الجمعة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

تغادر سيارتها إلى الاجتماع تغادر سيارتها إلى الاجتماع

وخلف زجاج سيارتها، أخرجت #إيفانكا علبة الماكياج الصغيرة، وأضافت المزيد من البودرة للوجنتين، ثم استخدمت أحمر الشفاه، وألقت نظرة أخيرة في المرآة، قبل أن تغادر سيارتها إلى مقر الأمم المتحدة، نقلاً عن "ديلي ميل" البريطانية.

إيفانكا ترمب تضع لمسات التجميل الأخيرة قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة إيفانكا ترمب تضع لمسات التجميل الأخيرة قبل اجتماعها مع الأمين العام للأمم المتحدة
وأحمر الشفاه وأحمر الشفاه
النظرة الأخيرة النظرة الأخيرة

ودعا #غوتيرس، إيفانكا إلى مأدبة غداء، فيما ذكرت تقارير أن الهدف من الاجتماع هو محاولة الرئيس الأميركي خفض التمويل المقدم للمنظمة.

مع الأمين العام للأمم المتحدة مع الأمين العام للأمم المتحدة

وينظر لإيفانكا باعتبارها شخصية مؤثرة لدى والدها، كما أن زوجها جاريد #كوشنر مستشار كبير للرئيس أيضا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن غوتيريس اجتمع مع إيفانكا لبحث "القضايا ذات الاهتمام المشترك بعد تدشين آلية اقتصادية بالبنك الدولي لدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال".

والولايات المتحدة أكبر مساهم في #الأمم_المتحدة، إذ تقدم 22% من ميزانية المنظمة المخصصة لعامين وقوامها 5.4 مليار دولار، كما تقدم 28.5% من ميزانية مهام حفظ السلام الدولية البالغ قيمتها 7.3 مليار دولار.

كلمات دالّة

#ترمب, #إيفانكا, #غوتيرس, #كوشنر, #الأمم المتحدة, #ابنة ترمب, #ايفانكا ترمب, #أميركا, #نيويورك, #البيت الأبيض

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر