وفاة المخرج الجزائري يوسف بوشوشي عن 77 عاما

قالت #الإذاعة_الجزائرية إن المخرج يوسف بوشوشي أحد رواد السينما الجزائرية توفي اليوم السبت عن 77 عاماً بعد معاناة مع المرض.

ومن المقرر تشييع الجثمان الأحد بعد صلاة العصر بالجزائر العاصمة.

ولد بوشوشي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1939 في خراطة بولاية #بجاية في شمال #الجزائر وعُرف عنه شغفه بالتصوير منذ الصغر، فالتحق بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 1961 وعمل فيها في عدة وظائف.

واستطاع أن يراكم خبرة كبيرة في مجالات مرتبطة بالسينما بدءا من التصوير، حيث عمل مساعد مصور ومصوراً رئيسياً، ثم في مجال الأخبار كمراسل للنشرة وصولا إلى الإخراج والإنتاج.

وتعود أولى تجاربه السينمائية لعام 1963 حين أخرج فيلما قصيرا بعنوان (أعالي مناطق الثورة) لتتوالى الأعمال بعد ذلك ومنها (الهجرة) و(سيلم وسليمة).

وبداية من عام 1967 أصبح أحد عرابي #السينما في الجزائر من خلال برنامجه التلفزيوني المميز آنذاك (روائع الفن السابع) الذي استمر حتى 1973.

وكان آخر أعماله فيلم بعنوان (ثمن الحرية) عام 2007. وكرمت الدولة بوشوشي عام 2003 عرفانا بمشواره الفني الثري.

والفنان الراحل هو والد المخرج لطفي بوشوشي (52 عاما) صاحب الرصيد الكبير من الأفلام بالسينما الجزائرية التي حقق بعضها شهرة عالمية.