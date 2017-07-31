تعرف على جزر بأشكال لا تتوقعها.. من البيتزا إلى السمكة!

يتراوح حجم الجزر، وهي المناطق من اليابسة المحاطة بالمياه، بين حجم من بضعة أمتار مربعة إلى مساحات تكفي لأن تكون دولاً تضم عشرات الملايين مثل بريطانيا واليابان وقبرص ومملكة البحرين.

فعلى الرغم من أن جزيرة سورتسي في جمهورية آيسلندا هي أقل عمراً ما بين كل جزر العالم ولا يتعدى عمرها أكثر من 54 عاماً فإن هناك جزرا عمرها ملايين السنين. الاحتكاك الدائم بين سواحل الجزر والمياه المحيطة بها إضافة إلى عوامل جيولوجية ومناخية مختلفة لعب دوره في إعطاء أشكال مميزة لبعض الجزر، ما منحها خارطة مثيرة للدهشة.

1 - جزيرة القلب – فيجي

جزيرة Tavarua تعد من أجمل جزر العالم. تشبه هذا الجزيرة شكل القلب ولا تتعدى مساحتها أكثر من 12 هكتاراً. تقعTavarua بالقرب من جزيرة فيتي ليفو في فيجي. تعتبر جزيرة فيتي ليفو أكبر الجزر في أرخبيل فيجي، وتقع مدينة سوفا العاصمة الفيجية في هذه الجزيرة.

2 - جزيرة الابتسامة – ماليزيا

تقع جزيرة الابتسامة بالقرب من مدينة كوتاكينابالو عاصمة إقليم صباح في ماليزيا. هناك ثلاث جزر إن شاهدها المرء من الارتفاع يراها كرمز الابتسامة :) المستخدم تواصلياً.

3 - جزيرة البيتزا – البرتغال

بالرغم من أن البيتزا بشكلها الحالي طبخت في القرن الثامن عشر في مدينة نابولي الإيطالية لكن البرتغاليين كانت لديهم قطعة من البيتزا منذ آلاف الأعوام، وهي عبارة عن جزيرة صغيرة بشكل قطعة صغيرة من البتيزا. هذه الجزيرة في واقع الأمر هي فوهة بركان يقع على السواحل البرتغالية.

4 - جزيرة المروحية – الفلبين

هذه الجزيرة تقع في منطقة نيدو بالآوان في الجنوب الشرقي من مانيلا عاصمة الفلبين، وشكلها يوحي بأنها طائرة مروحية. تغطي هذه الجزيرة غابات ماطرة، وفي القسم الشمالي من الجزيرة توجد كهوف مائية يصل عمقها إلى 24 متراً، وفي الجانب الجنوبي لهذه الجزيرة توجد شعاب مرجانية.

5 - جزيرة حصان البحر– الإكوادور

جزيرة حصان البحر تقع في منطقة غالاباغوس في جنوب الإكوادور. وهي جزيرة إيسابيلا التي تظهر من السماء على شكل حصان بحر، وهي أكبر جزيرة في أرخبيل غالاباغوس. يبعد أرخبيل غالاباغوس 926 كلم عن غرب الإكوادور في المحيط الهادئ، ويمر خط الاستواء من هذه الجزيرة.

6 - جزيرة السلحفاة – تايوان

السحلفاة التايوانية والتي تحملها على ظهرها بركان Guishan وهو البركان النشط الوحيد في تايوان، هي جزيرة تقع في المحيط الهادئ وبالقرب من مدينة ييلان التايوانية. يقال إنها المكان المفضل لأسماك القرش ويزورها سنويا آلاف السياح للتمتع بطبيعتها الخلابة، إضافة على مشاهدة أسماك القرش.

7 - جزيرة الكيد

جزيرة الكيد أو جزيرة البومرنج تقع ما بين الفلبين وفيتنام وماليزيا، وأخذت شكل سلاح الكيد.

8 - جزيرة التمساح – الفلبين

بوراكاي هي جزيرة فلبينية تبعد 315 كيلومتراً من جنوب مانيلا عاصمة الفلبين وفي شمال غرب جزيرة باناي وغربي أرخبيل ويساياس. تقدر مساحة هذا التمساح الصخري العملاق بـ10.32 كلم مربع، ويسكنها 29 ألف شخص.

9 - جزيرة الهلال – هاواي

هذه الجزيرة الصغيرة التي لا تتعدى مساحتها 10 هكتارات تقع ما بين مدينتي ماؤوئي وكاهولاي في هاواي في الولايات المتحدة. القوس الصخري لهذه الجزيرة جعلها تأخذ شكل الهلال.

10 - جزيرة السمكة – كرواتيا

جزيرة السمكة هي إحدى جزر أرخبيل بريجوني في القسم الشمالي من بحر الأدرياتيكي في كرواتيا. أرخبيل بريجوني هو متشكل من 14 جزيرة صغيرة في منطقة بولا في كرواتيا. يعتقد السكان المحليون أنه تم العثور على بقايا لـ200 ديناصور في هذه المنطقة.

11 - جزيرة الدولفين – إيطاليا

تقع جزيرة الدولفين الإيطالية في خليج ساليرنو على سواحل أمالفي في البحر التيراني. هذه الجزيرة التي أخذت شكل الدولفين لنفسها تقع بين قريتي كابري وبوستيانو في إقليم كامبانيا في جنوب غرب إيطاليا.