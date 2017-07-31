لماذا أثارت صورة مطلوب للشرطة البريطانية السخرية؟

أثارت صورة لمجرم نشرتها الشرطة البريطانية السخرية في وسائل #التواصل_الاجتماعي، إذ قام بعض المستخدمين بتشبيه الرجل الظاهر فيها بالكائنات الفضائية.

وتظهر الصورة التي خضعت للمعالجة بالكمبيوتر الرجل الذي يبدو أصلع بلا #شعر، بعينين بنيتي اللون، وله شعر خفيف جداً حول الفم.

وكانت المنطقة حول العينين والخدين هي الأكثر إثارة للسخرية وإطلاق النكات من تضاريس وجه المجرم المطلوب للعدالة.

وقد تم تشبيه الصورة بشخصيات عديدة ظهرت في أفلام للخيال العلمي بها كائنات فضائية، وآخرون شبهوها بشخصية فولديمورت من سلسلة هاري بوتر.

والغريب أن الناس انشغلت بالتعليق على صورة الرجل وشكله أكثر من الجريمة التي هو مطلوب فيها، والتي نشرت الصورة لأجلها في الأساس ويجهلها أغلب الناس.

وكتب فيل مادوكس في فيسبوك: "يبدو وكأنه أجنبي من الطبيب مسلسل الطبيب هو".

والرجل متهم في #جريمة غير أخلاقية، بالتعري أمام الناس.

ونشرت الصورة من قبل شرطة بورن في لينكس، كجزء من التحقيق في جريمة وقعت بتاريخ 19 يوليو.