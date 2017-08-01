الكشف لأول مرة عن أرقام مذهلة للذهب المخزّن بأقبية لندن

#لندن المعروفة بأكبر مركز عالمي للتعامل التجاري مع #الذهب بالجملة، كشفت أمس الاثنين ولأول مرة بتاريخها الحديث، عن المخزّن منه في أقبية وسراديب "بنك إنجلترا" المركزي بشكل خاص، فإذا الأرقام مذهلة، تشير إلى أن في العاصمة البريطانية من #السبائك ما قيمته 227 مليار إسترليني.

البيانات أفرجت عنها جمعية London Bullion Market Association وهي "سوق لندن للسبائك" المعروفة بأحرف LBMA اختصارا، كرابطة معظم أعضائها بنوك دولية عاملة في السبائك، ومنها " #بنك_انجلترا " الشهير، ومن أرقامها التي اطلعت عليها "العربية.نت" مما لخصته صحيفة " #التلغراف " البريطانية، أن كمية الذهب المتواجدة في لندن، كانت في مارس الماضي 7.500 طن، أو 596 ألف سبيكة عيار 999.9 قيمتها أكثر من 300 مليار دولار.

نسبة 68% من هذه الكمية الضخمة، أي 5100 طن، مخزنة في أقبية وسراديب "بنك انجلترا" وتشكل احتياط بريطانيا من المعدن الأصفر، إلى جانب ما يعود لبنوك ومؤسسات مالية تحفظها لدى البنك المركزي الشهير. أما بقية الكمية، وهي 2500 طن، فمخزنة للاستخدام لدى مستثمرين وبنوك ومؤسسات مالية تتعامل بها فيما بينها ومع الخارج، وفي الفيديو أدناه فكرة عن الذهب في أقبية "بنك انجلترا" السفلى، أثناء زيارة قامت بها #الملكة_إليزابيث الثانية قبل 5 أعوام.

وللمقارنة مع حجم الذهب المستخرج والمصنّع سبائك على سطح الكرة الأرضية، والبالغ 187 ألفا و200 طن، بحسب الوارد في Thomson Reuters' annual gold survey فإن الرقم يعني أن في لندن 4% مما بالعالم من ذهب مخزّن، ما عدا المجوهرات والحلي لدى الأفراد والباعة، ويكاد مخزونها وحده يعادل المخزن منه في #الولايات_المتحدة ، والبالغ 6700 طن، وهو قسم مما في أقبية وسراديب قلعة Fort Knox أو "مبنى خزانة سبائك الإيداع الأميركية" الواقع بولاية كنتاكي، حيث يتم حفظ الاحتياط الأميركي واحتياطات كثير من الدول.