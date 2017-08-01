بالصور.. إعدام مغتصب يمني بمدفع رشاش في ساحة عامة

رصدت صور، الاثنين، #إعدام رجل بمدفع رشاش في ساحة عامة باليمن، بعد اتهامه باغتصاب طفلة، عمرها 3 سنوات وقتلها.

وقتل #محمد_المغربي (41 عاماً) برصاص الشرطة التي فتحت النار من رشاش في ساحة عامة، ودِين المغربي باغتصاب وقتل #رنا يحيى المطري (3 سنوات).

وأطلقت الشرطة النار 5 مرات على ظهر الرجل، بعد أن بذلت جهوداً لإبعاده عن أسرة الطفلة الضحية خشية عملية انتقامية، نقلاً عن "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأظهرت صور الإعدام المتهم وهو مكبل اليدين خلف ظهره وملقى على بطنه.

وشاهد مئات من السكان عملية الإعدام العلني للمغتصب في ساحة عامة. وبثت محطات التلفزة اليمنية أخباراً عن الواقعة.

واقتادت الشرطة المتهم المغربي إلى موقع الإعدام في #ساحة_عامة ووضعوه على غطاء أبيض وقيدوا يديه وأطلقوا عليه النار.

وسجل الجمهور، ومعظمهم من الرجال، الذي شهد عملية الإعدام الواقعة بهواتفهم المحمولة.

وقال والد الطفلة الضحية إنه يشعر بالارتياح بعد القصاص العادل.

وآخر مرة تم فيها تنفيذ الإعدام بشخص يمني بهذه الطريقة كان في عام 2009، عندما تم معاقبة رجل قتل واغتصب طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً.

ويعاقب #اليمن على القتل بعقوبة الإعدام، كما أن قطع الرأس هو عقوبة شائعة أخرى.