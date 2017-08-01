طفل يكتشف خطأ تاريخياً بمتحف بريطاني

قد يتفوق الأطفال أحيانا في دقة الملاحظة والتركيز، وهو ما حدث فعلا مع #طفل في ربيعه العاشر خلال زيارته لـ #متحف_التاريخ_الطبيعي_البريطاني، حيث تنبه لوجود #خطأ_علمي بشأن معلومات مقدمة عن #الديناصورات، فما كان منه إلا أن أخبر القائمين على المتحف الذين اعترفوا بالخطأ وقاموا بإصلاحه.

والأكيد أن تصحيح خطأ للمتحف البريطاني الشهير في #لندن ليس بالأمر الهين، بل ربما يكون حلماً لعلماء كبار ومتخصصين بارزين، ومع ذلك فقد حظي بهذا الإنجاز طفل بريطاني يدعى تشارلي إدواردز، وفق ما أوردته إذاعة مونت كارلو الدولية.

وذكر المصدر أن إدواردز الشغوف بالديناصورات لاحظ أثناء الزيارة التي قادته مع شقيقه ووالديه إلى #المتحف، خطأ بأحد الرسوم البيانية المتعلقة بنوع حيواني انقرض منذ حوالي 65 مليون سنة.

وقال الصبي "قرأت لصاقة تعريفية بديناصور كامل وضع إلى جانبه مجسم لإنسان حتى نتمكن من إدراك حجم الحيوان الحقيقي. وهنا لاحظت أن هنالك مشكلة في شكل الديناصور". وأردف تشارلي "وضع على اللصاقة اسم وصورة الديناصور حيث يمكن أن نقرأ أنه من نوع أوفيرابتور، غير أن الديناصور لم يكن من هذا النوع، بل من نوع بروتوسيراتوبس على الأغلب".

ورغم الملاحظة التي قدمها الطفل إلا أن والديه لم يأخذاها على محمل الجد، فلا يمكن لطفل في العاشرة أن يكون على صواب، ومتحف التاريخ الطبيعي على خطأ وفق تخمينهما.

لكن تشارلي، وهو من عشاق ومتابعي علوم ما قبل التاريخ منذ أن كان في الثالثة من عمره، أصر على رأيه وأجبر والدته على الحديث مع موظف المتحف، وبعد التحقق اللازم اعترف الموظفون بالخطأ، وأرسل فيما بعد رسالة شكر إلى منزل تشارلي.