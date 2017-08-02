ترقب عالمي لتسجيلات سرية عن الحياة الخاصة للأميرة ديانا

يبث التلفزيون البريطاني، الأحد، المقبل تسجيلات للأميرة الراحلة #ديانا وهي تتحدث بصراحة عن حياتها الخاصة مع الأمير تشارلز وعلاقتها الحميمة معه وحزنها على انهيار زواجها.

وفي فيلم وثائقي من المقرر عرضه بالتزامن مع الذكرى العشرين لوفاتها ستعرض القناة الرابعة لقطات لديانا، وهي تتحدث عن زواجها خلال جلسات تم تسجيلها مع مدرب على مهارات الخطابة.

وألقت ديانا باللوم على #كاميلا_باركر، التي كانت عشيقة لتشارلز ثم أصبحت زوجته، في انهيار زواجها.

وتتضمن اللقطات حوارا لديانا وهي تتحدث عن حياتها الخاصة مع تشارلز.

كما تحدثت عن كيفية اقترابها من #الملكة_إليزابيث للحديث عن انهيار زواجها.

وقالت ديانا "قالت لي ‬‬لا أعرف ما الذي يتعين أن تفعليه، #تشارلز ميؤوس منه".

كما قالت إن الأمير فيليب والد تشارلز منحه الإذن كي يدخل في علاقة إذا لم ينجح زواجه.

وصور مدرب الخطابة بيتر سيتيلين اللقطات في قصر كينزنجتون عامي 1992 و 1993. وبعد معركة قضائية طويلة حصل المدرب على الشرائط.

وبثت شبكة (إن.بي.سي) لقطات من الشرائط في #الولايات_المتحدة.

وفي عام 2007 حاولت (بي.بي.سي) أيضا استخدام الشرائط ضمن فيلم #وثائقي لكن الفيلم ألغي.

وتوفيت #الأميرة_ديانا، عن عمر 36 عاما في باريس يوم 31 أغسطس آب 1997 بعد أن تحطمت سيارة ليموزين كانت تقلها ودودي الفايد في نفق أثناء محاولتها الهروب من مصورين كانوا يطاردونهما بدراجات نارية.