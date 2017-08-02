تصريحات مخجلة.. هذه أشهر زلات لسان الأمير فيليب

لن يشارك الأمير فيليب (96 عاما)، زوج إليزابيث ملكة بريطانيا في مناسبات عامة بصفة رسمية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

واشتهر الأمير فيليب بتصريحاته المرتجلة السخيفة، ما جعل مشاركاته العامة تتصدر عناوين الصحف على مدى نصف قرن مضى.

وفيما يلي أمثلة على مثل هذه الزلات:

- في عام 1967 رد الأمير على سؤال عما إذا كان يرغب في زيارة موسكو للمساعدة في تهدئة توترات الحرب الباردة قائلا "نعم، أرغب جدا في الذهاب إلى روسيا، رغم أن الأوغاد قتلوا نصف أفراد أسرتي".

- خلال زيارة للصين في ثمانينات القرن الماضي، حذر الأمير الطلاب البريطانيين قائلا "عيونكم ستصبح ضيقة (مثل عيون الصينيين) إذا مكثتم لفترة طويلة".

- في عام 1993 قال فيليب لمواطن بريطاني قابله في المجر "لا يمكن أن تكون قد أمضيت وقتا طويلا هنا فليس لديك كرش (بطن كبير)".

-وخلال زيارة لأوبان في اسكتلندا عام 1995 سأل معلما لقيادة سيارات "كيف تبقي السكان المحليين بلا خمر وقتا كافيا لاجتياز اختبار (القيادة)؟".

- وفي رحلة لأستراليا عام 1998 سأل طالبا عاد لتوه من جولة سيرا على الأقدام في بابوا غينيا الجديدة "نجحت إذن في النجاة من أن يأكلك أحد هناك".

- وفي عام 1999 وخلال جولة بإحدى الشركات في ادنبره باسكتلندا شاهد صندوق كهرباء أسلاكه موصولة بشكل غير سليم فقال "يبدو كأن هنديا وصل أسلاكه".

- وفي عام 1999 أيضا سأل فيليب اللورد جون تيلور من واريك، وهو بريطاني وأصوله من جاميكا، قائلا "من أي جزء بدائي من العالم جئت" فرد تيلور قائلا "من برمنغهام".

- وقال فيليب لمجموعة من الصم يقفون قرب فرقة موسيقية تعزف على الطبول في ويلز عام 1999 "صم؟ إذا كنتم تقفون على هذه المسافة القريبة فلا عجب أن تكونوا صما".

- وفي عام 2001 قال لفتى يبلغ من العمر 13 عاما ويطمح أن يكون رائد فضاء عندما يكبر، إنه بدين جدا بما لا يتناسب مع أن يكون رائد فضاء.

- وفي جولة في أستراليا عام 2002 سأل فيليب أحد السكان الأصليين عما إذا كانوا ما زالوا يرشقون بعضهم بعضا بالرماح.

- وفي 2005 وبمناسبة عيد ميلاد الأمير فيليب الخامس والثمانين قام الصحفيان البريطانيان فيل دامبير وأشلي والتون بجمع ما أسمياه "دوق المخاطر: بديهة وحكمة الأمير فيليب" ولم يعجب ذلك قصر بكنغهام.

- وعندما طلب من دامبير أن يختار أكثر زلة لسان تعجبه للأمير اختار الاحتفال بيوم استقلال كينيا عام 1963 الذي مثل فيه الأمير فيليب بريطانيا. وعندما أوشكوا على إنزال العلم البريطاني التفت الأمير إلى جومو كينياتا زعيم الاستقلال الكيني وسأله "هل أنت واثق من رغبتك في المضي قدما في ذلك؟".