سيلفي مع فنانة بـ50 ريالا على مسرح المفتاحة في أبها!

"غياب الجمهور"، كان العنوان الأبرز في مسرحية "سوبر كيوت" التي عرضت على #مسرح_المفتاحة بأبها ضمن مهرجان الكوميديا الدولي.

واعتبر النقاد أن الرسالة والهدف من #المسرحية مفقود، حيث كان التوجيه مباشرا من الفنانة هيا الشعيبي لإيصال الرسالة التي كان من المفروض أن تفهم من خلال الحوار المسرحي، إلا أن الغلبة كانت للتهريج و #الرقص على الخشبة، وضياع لب المسرحية رغم ختامها بمقولة هيا الشعيبي: "هدفنا من المسرحية هو أهمية تفعيل الرياضة النسائية، ولازم نمارس الرياضة، ونفعلها في بيوتنا ومدارسنا".

وكانت هذه هي "القفلة" للمسرحية التي ذهب مضمونها الحواري في مهب الريح.

شارك بالمسرحية عدد من الفنانات إلى جانب #هيا_الشعيبي، ونيرمين محسن، وريفان كنعان، وآلاء هندي، وهند محمد، وسارة اليوسف، وأخرجت المسرحية لورين عيسى.

ورأى نقاد أن كثيراً من النجوم مازالوا يظهرون على مسرح المفتاحة ومعهم "جهل قيمة تقديم عمل مسرحي هادف وسامٍ"، فما إن انتهت مسرحية "ورطة المالكي" حتى ظهرت مسرحية "تهريج ورقص هيا الشعيبي"، وكأن الجمهور لا ينتظر سوى الأغاني والرقص والتهريج، متناسين القيمة الفنية والرسالة الهادفة التي سعى المسرح خلال سنواته الماضية لترسيخها.



فالحاضر للمسرحيتين اللتين عرضتا على مسرح المفتاحة ضمن فعاليات مهرجان الكوميديا يلاحظ كمية الاستخفاف بعقل الجمهور وعدم الالتزام بالنص.

وتساءل كثيرون هنا: كيف تحولت المسرحية الرجالية التي قدمها #فايز_المالكي وكان هدفها طرد الظلام والإرهاب إلى عزف على العود ودندنه، وكيف حولت هيا الشعيبي قضية الأندية النسائية الرياضية غير المرخصة إلى حصة مدرسية تلقن فيها الجمهور الهدف من المسرحية وما هو اللازم والمفروض؟ مع كثيراً من الرقص والغناء والاستعراض والتهريج، وأيضا الألفاظ الخادشة للحياء بحجة الضحك، و"الجمهور عايز كدا".

بدوره، رفض الجمهور المتعطش للمسرح هذا الاستخفاف بالطرح، وطالب بمسرح يليق بكل مناطق #السعودية، وليس أبها فقط، فضلاً عن تقديم فن يسمو بالأخلاق والذائقة العامة وليس فقط للحضور وتكرار الأسماء واستغلال الجمهور من خلال التصوير الذي لا يتم إلا بدفع رسوم، كما حصل بمسرحية "سوبر كيوت"، حيث ذكر بآخر المسرحية أن من تريد التصوير "سيلفي" من ممثلات المسرحية عليها أن تقوم بشراء تذكرة قيمتها 50 ريالاً حتى تتمكن من التصور مع فنانتها المفضلة؟